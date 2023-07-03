拍賣消息：雲滙嗌380萬 低過購入價三成

住宅樓市淡靜，大埔白石角半新盤拍賣開價劈至「3字頭」吸客。區內雲滙一個開放式單位僅以380萬元推拍，較約5年前購入價低逾三成，呎價低於1.4萬元。

環亞物業拍賣下周將推拍上述項目的1期7座高層B3室業主盤，實用面積約278方呎，連租約，最新減價50萬元，劈幅約11.6%，呎價約13,669元。上址於2018年以約548萬元購入，現推拍價低約168萬元。事實上，屋苑歷來成交價未曾跌穿「4球」，其中6座高層B1室同面積單位，今年售約473萬元，呎價約17,014元。

龍翔苑平估價35%開拍 忠誠拍賣本周三推拍約13項物業，上環半新盤My Central一個高層E室銀主盤，實用面積約837方呎，開價2,380萬元，呎價約28,435元。單位銀行估價約3,000萬元，現開價低約620萬元或約20.7%。單位原業主於2017年以約2,693萬元買入。

同場推出九龍塘龍翔苑5座高層A室連可用車位，屬業主盤，實用面積約1,195方呎，以1,300萬元拍賣，呎價約10,879元。開價亦低銀行估價約700萬元或約35%。

另外，黃開基拍賣行同日推拍約11項物業，油麻地安昌大廈中層A室，實用面積約729方呎，減價約30萬元，以520萬元翻拍，呎價約7,133元。