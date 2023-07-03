二手淡靜：10大屋苑周末4成交縮逾半 7盤捧蛋

新盤低開成市場焦點，二手交投繼續淡靜，中原表示，10大屋苑周末期間僅錄約4宗買賣，按周跌約55.6%，連續9個星期錄個位數，當中7個錄零成交。

嘉湖三房呎售$9055 天水圍上車盤嘉湖山莊期內錄約兩宗買賣最多。該行伍耀祖稱，屋苑景湖居10座中層A室，實用面積約635方呎，套三房間隔，剛以575萬元沽出，呎價約9,055元。

鴨脷洲海怡半島劈價逾百萬元「開齋」。中原盧鏡豪指，該盤25座高層H室，實用面積約724方呎，三房間隔，叫價1,330萬元，減價112萬元後，成交價1,218萬元，累積減幅約8%，呎價約16,823元。

事實上，即使是優質單位近期都要降價吸客。香港置業吳志輝表示，荔枝角美孚新邨3期百老匯街62號高層B室凸海戶，實用面積約1,370方呎，原則四房設計，去年底開價2,380萬元，累積劈價385萬元，終獲換樓客以1,995萬元購入，同類單位做價跌穿二千萬元，呎價約14,562元。

好順福5年輸37萬 新界西北二手市蝕讓潮未退。美聯馮根明稱，元朗好順福大廈中層H室三房戶，實用面積約401方呎，叫價445萬元，獲同區客以408萬元承接，呎價約10,175元。原業主持貨約5年帳面蝕37萬元。

天水圍半新盤辣招期滿即沽即損手。利嘉閣蕭嘉偉指，Wetland Seasons Park的18座連天台特色單位，累減152萬元，以698萬元沽，呎價約13,501元，低市價約10%，約3年帳面虧損約48萬元。