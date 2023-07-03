新盤半年6250刁 飆四成

NOVO LAND分6期發展，至今累售逾2,628伙，第1A期及第1B期已經入伙。

據本報統計，今年首6個月共有15個全新盤開售，九龍區佔8個最多。不過，期內銷售量最高首兩名均屬新界區樓盤，並由新地包辦。其中，NOVO LAND第1A期及第1B期於去年下半年售出逾1,500伙後，同系列第2A期及2B期再於今年上半年賣出約1,080伙，該項目系列累售逾2,628伙，套現逾161.6億元。

海茵莊園減價後沽14戶 與此同時，新地的大埔白石角University Hill第2A期及第2B期於上半年亦賣出約947伙，共涉逾66億元。連同其他餘貨盤計，該集團期內售出逾2,200伙，佔同期整體成交量逾35%。

踏入7月，一手市場將迎來新一波推盤潮。恒地HENLEY PARK首輪銷售至今沽184伙，即趁勢加推價單3號，折實平均呎價約22,163元，包括首度推出向體育園的戶型及盡推餘下20伙低座單位。

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，新一張價單平均提價約1%。單位涵蓋開放式至三房間隔，折實售價514.8萬至1,758.51萬元，呎價約19,788至29,600元。包括6伙第1B座E室，屬向體育園方向的一房戶，折實價1,201.5萬元起，呎價28,882元起。