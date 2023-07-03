簡訊一覽
●仍在停牌的中國奧園(03883)公布，與持有其境外優先票據未償還本金總額約33.01%的債權人小組，就境外重大債務的重組方案主要商業條款達成一致。重組方案料將通過協議安排實施，債權人預期將獲5項融資工具，當中包括全資附屬擬發行3筆共計18億美元新債務工具、奧園擬發行5億美元新債務工具、奧園擬發行10億股新股連同目前代表主席郭梓文及其家庭成員利益持有的4億股普通股等。
●比亞迪股份(01211)6月新能源汽車產量達25.26萬輛，按年升87.47%；同月新能源汽車銷量25.3萬輛，上升88.78%。
●中國重汽(03808)發盈喜，截至今年6月底止上半年未經審核綜合管理帳目之初步評估，預計股東應佔溢利將按年增長80%至一倍，去年同期純利為約12.83億元人民幣。
●先施錶行(00444)公布，截至今年3月底止全年未經審核虧損1.84億元，比去年經審核虧損擴大17.59%；該企須延遲刊發今年3月底止經審核的年度業績，原因是核數師認為其間接全資附屬SBML的仲裁結果及潛在影響存不確定性，並不同意公司毋須作撥備的意見。公司料7月底之前公布全年經審核業績，該公司股份續停牌。
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