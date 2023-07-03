向世界「錢」進：移民勝地邊度攞滿「Fun」

在香港過慣多姿多采、節奏急速的生活，不少港人移居海外後都有感生活突變百無聊賴。不過，並不是所有城市都沉悶枯燥。今期《向世界錢進》帶大家看看熱門移民國家何處最「有趣」。

美國：加州集休閒娛樂一身蟬聯榜首 個人理財網站WalletHub近日發布2023年美國最好玩州份（Most Fun States）排名，比較了全美50個州以及華盛頓哥倫比亞特區的娛樂與休閒和夜生活，結果加州蟬聯榜首。

就娛樂與休閒，考慮因素包括景點及休閒設施的數量和種類，例如樂園、電影院、海灘、國家公園、滑雪場、高爾夫球場、健身中心、餐廳、碼頭、展覽等人均比例。此外，天氣情況、海岸線長度、海灘質量、人均娛樂消閒開支等項目也考慮在內。

餐廳戲院健身中心最多 至於夜生活，就會考察酒吧、賭場、音樂活動、表演藝術劇院的人均比例，亦會比較啤酒和葡萄酒的平均價格、看電影費用、人們每晚「最後一次通話」的時間等。

結果加州以64.56分排名首位，高於2022年奪冠時取得的63.6分，拉開了與緊隨其後的佛羅里達州距離。加州是美國亞裔人口最密集的區域，調查指這裏在人均餐廳數量、人均電影院數量、人均表演藝術劇院數量及人均健身中心數量方面均排名第一。

而排名第2至第10位的美國州份依次序為佛羅里達州（61.72分）；內華達州（58.19分）；紐約州（56.44分）；伊利諾伊州（53.42分）；科羅拉多州（52.43分）；德薩斯州（52.16分）；華盛頓州（50.59分）；明尼蘇達州（46.32分）；路易斯安那州（44.21分）。

分析認為，加州、佛羅里達州、紐約州、科羅拉多州這些旅遊業發達的州份名列前茅並不令人意外，它們的州政府花了不少資源來推動當地旅遊，加上自身天然優勢，使它們一直被美國和海外人士視為美國最值得造訪和居住的地方。

密西西比州膺悶蛋之地 另一邊廂，密西西比州以19.18的得分，被視為最悶蛋的美國州份，看來州政府要看看如何為當地人和遊客增添生活樂趣。

其餘排名倒數第2至第10位的美國州份包括西維珍尼亞州（19.35分）；特拉華州（21.40分）；羅德島州（22.11分）；阿肯色州（22.90分）；佛蒙特州（23.44分）；新罕布什爾州（25.11分）；康涅狄格州（25.34分）；肯塔基州（27.62分）；緬因州（28.22分）。

英國：曼徹斯特至得年輕人歡心 一個城市如能吸引年輕一代遷入，少不免會有一些娛樂休閒元素。共享辦公室搜索平台Workthere去年分析了最適合Z世代（1995至2010年出生）工作和生活的英國城市。不同城市的網絡速度、工資中位數、小單位的平均租金、外出用餐的平均成本、酒吧和餐館的數量、熱門文化地方數目、人口數字等一系列因素均是考慮之列。

倫敦使費高昂居次 結果顯示，曼徹斯特以適中的住宅租金、快速網絡速度、眾多餐廳和酒吧、吸引的薪酬和良好的夜生活，成為年輕人首選的工作和生活地方。人口數據也顯示，曼徹斯特人口中18至24歲的一群在過去5年中增長6%，冠絕英國城市。

至於英國首都倫敦，儘管與其他英國城市相比擁有最多餐廳和酒吧，平均工資也最高，但由於生活成本同樣高昂，使該城市僅位居排行榜第二。

澳洲：墨爾本以新鮮感生活成本取勝 經濟學人智庫（EIU）最新發布的「全球宜居城市排行榜」顯示，澳洲兩大城市墨爾本與悉尼分別升至第3位和第4位，珀斯與布里斯班亦分別位居第12位和第16位，處全球前列，反映上述城市有相對優秀的穩定和安全性、醫療保健、基礎設施、教育、文化和環境。

另外，英媒在2016年做了一個全世界最有趣城市的調查，從城市活力、新鮮感、飲食、社區、社交活動，以及生活成本6方面進行評估，最終總結出墨爾本是全球第二最有趣城市，僅次於美國的芝加哥，而悉尼排第16位。

墨爾本的主要優勢在餐飲、新鮮感和生活成本。超過55%的受訪者認為墨爾本是一個充滿驚喜和刺激的城市；62%受訪者認為這裏永遠有新鮮事可以做；更有72%的受訪者認為墨爾本更容易找到有趣的酒吧和好吃的食物，並有各種各樣適合探索的地方。

悉尼馬里克維爾商業區繁華 該媒體在2020年亦公布了全球最精彩的40個社區，以氣氛環境、飲食、夜生活、文化、社區精神、出色的當地企業等作為考慮因素，澳洲城市繼續榜上有名，包括墨爾本的亞拉維爾（Yarraville）、悉尼的馬里克維爾（Marrickville）。

其中，馬里克維爾在2021年再度上榜。這裏既擁有繁華的商業區，亦是一個糅合多元文化的地方。到來定居的歐亞人士增加了社區的文化多樣性，亦使這座城市匯聚了豐富的美食。當地藝術家的街頭創意亦改寫了這個城市曾經工業化的一面。

加州蟬聯美國今年最好玩州份。 Z世代最愛10個英國城市 墨爾本曾被選為全球第二最有趣城市。 逾七成受訪者認為墨爾本很容易找到美食。