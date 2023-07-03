歐超市降價助抗通脹

經過新冠肺炎疫情洗禮，歐洲多國經濟受重挫，失業率高企，通脹升溫加劇，民眾生活可謂百上加斤。其中，西班牙龍頭連鎖超市Mercadona在4月宣布調低500種產品價格，以協助消費者對抗通脹帶來的經濟壓力，估計每人一年可省下150歐元開銷。

Mercadona指，今次調低價格措施將會實施到今年底，以緩解通脹對消費者的經濟影響，同時協助西班牙民眾減輕家計負擔。事實上，今次降價的產品多為日常食品，例如西班牙人愛食用的吞拿魚等海產罐頭、乳製品、乾果、油品、糕點麵包和酒類。此外，居家清潔用品、個人清潔保養品、寵物食品也在減價之列。

另邊廂，加拿大成功擺脫去年底流感、新冠及呼吸道合胞病毒（RSV）三重夾擊令當地醫療系統崩潰的陰霾後，加拿大國民開始關注國內的經濟和就業問題。根據最新數據，5月加拿大失業率升至5.2%，略高於接近歷史低位的5%，經濟學家預測今年當地經濟將放緩，雖然5月加拿大通脹率意外跌至3.4%的近兩年新低，或削弱7月再加息的理據，但普遍認為明年初之前加拿大央行都不會減息。

加國人求助食物銀行創紀錄 加拿大食物銀行Daily Bread Food Bank在疫情期間服務人數增加一倍至12萬人，然而，今年3月更增至創紀錄的27萬人，來領取食物的人也包括全職工作的民眾，顯示物價漲幅已讓加拿大國民入不敷支，更有言論認為多倫多市已陷入糧食危機。

當地一項民調顯示，加拿大國民開始將就業及經濟擔憂放在首位，包括通脹、債務，以及住屋成本，調查中亦發現有三成國民非常關注肉類及蔬果的價格，而且不少國民正為最壞的經濟情況作準備。