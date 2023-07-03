日本食品價漲不停 或加到秋季

高通脹引發的經濟問題不但困擾歐洲國家，日本亦飽受高通脹和禽流感衍生的高物價問題。日本調查機構日本帝國數據庫調查結果顯示，為了消化原材料價格上漲，當地企業踏入新一個年度即4月已經出手加價，但緊接5月再有824種食品漲價，當中主要是酒類和飲料以及加工食品，前者佔逾380種，至於青花魚罐頭等類別約有183種。

預計本月2000種貨品提價 調查又指，即食麵在內約3,300種食品已計劃6月加價，預計7月之後漲價貨品超過2,000種，原因是進口小麥調價及鮮奶漲價等。帝國數據庫分析，斷續漲價的動向至少會持續至今年秋季。

此外，禽流感疫情亦令蛋荒問題在全球市場持續惡化，日本自2022年10月下旬出現首宗禽流感病例後，當局隨後多次撲殺大量活雞，引發蛋荒問題。日媒報道指，日本雞蛋價格在過去一年上漲六成，雞蛋的批發價達到每公斤350日圓，而雞蛋零售價亦較2022年同期上漲四成，價位升至約235日圓。「蛋荒」問題推高食品價格，據報日本生鮮宅配企業Pal system自3月底更開始以抽籤形式銷售雞蛋，公司負責人亦指，過去從沒對雞蛋採取過這樣的措施，但因大量用戶希望購買雞蛋，所以採取了抽籤制。

日圓貶值刺激物價上揚 雞蛋供應不足，亦導致日本的人均雞蛋消費量較一年前減少5%，有當地食肆更停止供應有蛋類的菜式。有機構向100間上市的大型飲食集團進行問卷調查，其中28間公司表示，今年有意或已停止供應蛋類菜式，而且受影響的範圍由原本的什錦炒蛋及他他醬等產品，擴大到茶碗蒸、班戟等。

日圓匯率持續受壓，亦影響當地物價水平。日本麥當勞宣布，7月中起位於東京、大阪等都會區的184間門市加價，涉及全國門店約6%，最高加幅為90日圓（即相當於4.88港元）。據報由於物流、租金及人力資本等成本攀升，從7月19日起，約60家門市將部分商品調升10至90日圓，約120家門市則調升10至30日圓。同日起，日本麥當勞亦上調產品的外賣價格，升幅10到110日圓不等。