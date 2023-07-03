中金看好A股 料4000億北向資金流入

由政策預期和中美關係主導的6月份，內地股市雖然仍舊停滯不前，又籠罩着外資撤離內地市場的陰霾，但當A股定價由弱經濟數據切換至強政策發力的預期下，有投行機構看好A股前景，內地投行中金公司就重申對A股市場持中性偏積極看法，認為信心修復有望令資金入市積極性提升。

估今年IPO集資額5000億 中金估算，今年A股股權融資額可能在一萬億至1.5萬億元（人民幣‧下同），其中首次公開招股（IPO）集資額約3,000億至5,000億元，再融資則約7,000億至一萬億元，總規模按年持平；整體A股盈利也有望按年逐季回升，全年或實現約6.5%的盈利增長。

儘管年初以來，北向資金流入氣氛由強轉弱，但截至6月底止上半年北向資金累計淨買入規模，仍逾1,833億元，按年增1.55倍。中金料下半年經濟預期改善有望提振海外投資者信心。在該行基準情景下，預計今年北向資金可能流入A股總值達2,000億至4,000億元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亦稱，現時投資者對內地的投資情緒稍顯低迷，但隨着更多支持政策出台，加上A股估值接近去年10月時低位，且盈利增長持續改善，內地股票的前景仍具吸引力。

不過，中信証券提醒，基於「大病後不宜大補」，今年政策重心側重實現高質量發展，故短期來看，市場與政策博弈將持續至7月下旬，一籃子政策和原則定調仍需關注或於7月下旬召開的政治局會議。惟政策落地恐難有激進的預期，估計年中A股市場波動依然較大。

本月開始，A股公司中期業績出爐，對投資者配置的影響力亦將逐步提升，建議投資者繼續堅守科技和能源資源等安全領域中，以及有政策催化或業績優勢的板塊。