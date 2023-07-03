華復甦動力減 提振有限

外資行憂市場信心弱 地方財政嚴峻 中國復常後經濟增速衝高回落，帶動全球商業活動大上大落，但基建投資向來難獨力為谷經濟起錨，擴大消費及針對性措施尤其是遏止房地產弱勢料將持續，甚至成為不少投行眼中的下半年經濟基準情景，否則一旦地緣政治局勢惡化，內地復甦動力恐進一步萎縮。踏入7月，中國人民銀行高層隨即宣布人事大變動，分析料為「穩經濟」及國際化部署鋪路。

在下半年內地經濟風險湧現，房企債務危機拖累地方財政的關鍵時刻，人行行長是與各國央行交手合作的掌舵人，需在傳遞權威信號、對外闡釋金融周期變化下的央行貨幣政策思路方面不容有失。如最終「選潘捨朱」，將凸顯北京立場謹慎、聚焦「穩經濟」大方向。

野村估數季GDP增長放緩 日資券商野村在6月已出手削減今、明兩年內地經濟增長預測至5.1%和3.9%，並料今年第二至第四季的按季增長率將從首季的2.2%，分別降至0.4%、1%和0.8%，更表明連串刺激措施仍無法逆轉經濟弱勢的看法，因市場信心疲弱、投資情緒負面，賣地收入大減拖累地方政府形成龐大「財政懸崖」。

考慮到內地經濟政策傳導渠道堵塞、人行貨幣政策工具箱縮小，以至當局無法兼顧多個互相衝突的目標等，野村認為，市場不應仰賴一籃子刺激方案會快速見成效且能醫百病，而應轉為接受未來數季經濟按年增長放緩至4%或更低的預期。

普遍觀點皆指宏觀刺激政策的效力正減弱，據渣打預測，中國宏觀槓桿率即債務總額佔國內生產總值（GDP）比例，在今年首季已突破290%水平，料按季飆升8至9個百分點，背後主因內地貸款利率處於歷史低位，信貸增長亦大幅超過名義GDP增速。換言之，貨幣政策空間已不比以往充裕。

更重要是，官方或需為突發的衝擊預留政策空間，特別是今年只是中國領導人新一屆5年任期的首年，過度耗用彈藥將難防中期挑戰。渣打補充，除非全年經濟增長率約5%和失業率控制在5.5%以內的目標受到威脅，屆時政府將可能採取額外的刺激措施。

瑞銀料樓市下半年企穩 對內地經濟貢獻佔比較大的房地產方面，瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤仍預料，下半年房地產活動可能企穩，但坦言存在較大不確定性，若開發商融資壓力沒有明顯緩解，房地產投資和建設活動受壓程度有機會加劇。

據瑞銀的基準情景假設，受惠房策放寬加碼，樓市銷售和新開工有望從第三季起在低位企穩復甦，同季消費進一步溫和回升，經濟增長將再加速。然而，若居民信心持續低迷，房策鬆綁落空，政策支持力度或較溫和，推動下半年經濟增長較上半年溫和反彈到4至4.5%，但仍不大可能抵銷第二季經濟疲弱的影響。

不過，華夏證券行政總裁王榮昆提醒，在去年同期低基數及復常效應下，內地第二季經濟增長仍有望高見7.8至8%。現階段要確保全年經濟達5%的增長目標，就要催谷第三季經濟，估計亦是中央刺激經濟政策「留一手」的原因，所以相關政策在第三季仍有放鬆空間。

中國GDP增速變化