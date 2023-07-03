需求疲 油價或瀉至62美元

全球主要央行上半年都在加息，內地經濟回復速度不似預期，都令油價下半年前景偏淡。建銀國際發表報告，分別削今年至2025年原油價格預測8%、11%、5%，至每桶79美元、85美元、90美元。紐約期油上周五收報每桶70.45美元。

惟該行同時指出，內地5月石油消費量按月和按年增加16%和10%，至7,000萬噸，為史上第二高月度數字。考慮到內地原油需求佔全球達16%，如這趨勢持續，今年全球石油總體需求或增2%，將超越供應的增長速度，對油價上升有利，但仍要視乎油組是否能夠確切執行減產計劃。

期金預期下試1880關 獨立外匯商品分析師盧楚仁也預期，國際油價在7月會延續上半年較弱的走勢，受內地和歐洲經濟相對疲弱而下跌，紐約期油和布蘭特期油或分別下試每桶62美元和65美元水平。

國際金價方面，盧預期走勢會較反覆，原因是市場共識美國聯儲局在7月加息，將不利金價表現，令紐約期金有機會下試每安士1,880美元。

惟目前仍有市場人士預期美國會在下半年再次暫停加息，美元匯價將一反目前強勢，金價有機會在下半年止跌回升，初步或上試1,977美元阻力位。期金上周五收報每安士1,927.8美元。