納指半年飆逾三成 遠超道指 PIMCO：避開經濟衰退受累股

美國聯儲局近期依然維持其「鷹派」的言論及立場，雖然上周公布的核心通脹數據略低於預期，惟投資者依然押注當局將於本月繼續加息。市場亦關注本周五公布的6月非農就業數據及失業率，料新增職位約為20萬個，失業率有望回落至3.6%。另外，因應美國獨立日公眾假期，周一美股交易會提前3小時收市，周二則全日休市。

本周五公布的美國勞動市場數據，包括新增非農就業職位、薪酬增長、失業率等，都會為接下來聯儲局的貨幣政策帶來更多啟示。假如勞動力市場依然緊絀，則意味着當局有條件實現讓高利率政策持續更長時間，反之亦然。

美非農職位料增24萬 富國銀行研究報告指出，勞動力市場降溫是循序漸進的，故該行對新增非農職位的預期為24.5萬個，顯著地高於市場平均預期的20萬個。該行又指出，美國勞工部的就業調查回覆率創下22年來新低，因此要留意數據的準確度，將密切關注5月份數據修正的情況。

AI熱潮帶動升市 回顧美股上半年表現，道指累升1,260點或3.8%，標指累升610點或15.91%，以科技股為主的納指累升3,321點或31.73%。由此可見，美股的升勢主要是受到科技股的帶動，特別是受惠於人工智能（AI）熱潮下的股票，反觀以傳統經濟為主的道指卻表現失色，這某程度上反映出投資者對經濟前景的擔心。

大型資產管理機構PIMCO投資總監Daniel Ivascyn亦坦言，隨着全球央行準備繼續加息，他正為經濟「硬着陸」作準備。當利率上升時，民眾通常需要滯後5到6個季度才會感受到影響，市場可能仍對前景過於樂觀。

他提到，正在避開那些在經濟衰退中「最脆弱的市場領域」，而且當前仍專注於高質素的政府和公司債券。因他相信要等到經濟下行時，大量企業的信用評級將遭到下調，屆時才是「執平貨」的最佳時機。

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