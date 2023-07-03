貝萊德籲增持新興市場 掟歐美股

Thomas Taw（右）表示，國際投資者今年來一直有參與中國經濟重啟概念。螢光幕上為龐文博。

全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）發表中期展望報告，增持（Overweight）新興市場，同時減持（Underweight）歐美股市。中國股票市場方面，貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博預期，7月政治局會議或是政策進一步寬鬆的契機，又形容「會議不僅對內地股市重要，對環球股市亦相當矚目」，惟現時市場只是出現信心問題，基於中國股市估值吸引的前提下，維持其增持評級。

外資間接投資華 龐進一步稱，內地現時的低通脹環境有利中央推出寬鬆政策，又預期內地可輕易完成全年經濟增長5%的目標，惟長遠要面對地緣政治和人口增長放緩兩大結構性問題，而中央亦意識到內房及監管風險的問題，所以近期已頻頻出台救市措施。板塊方面，他指一些現金流強勁的公司，如健康護理、保險及大型科網巨擘將會是未來投資機遇。

貝萊德安碩亞太區投資策略主管Thomas Taw補充，外界對資金投資中國的渠道存在誤解，因國際投資者今年來一直都有參與中國經濟重啟概念，只是不一定直接投資中國，例如投資歐洲奢侈品股，或中國主要的貿易夥伴，如南韓和台灣股市便是受惠者。

他又預期，外資或會首先透過美國預託證券（ADR）投資中概股，因其流動性較高、且美國投資者較熟悉，之後再因應情況考慮是否投資A股。

美短期國債值博 美國市場方面，龐文博預期，聯儲局的高利率將維持一段長時間，會繼續增持美國短期國債及通脹掛鈎債券。

此外，貝萊德認為，外界應善用大趨勢如顛覆性數碼發展、人工智能、地緣政治分化、人口老化、低碳經濟轉型及金融未來發展等，乃推動現在以致未來投資回報至關重要的結構性因素。