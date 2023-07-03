匯市勢續震

仍受制經濟通脹息口 回顧今年上半年，美元匯價兌歐元、英鎊、澳元和加元等均下跌，惟兌日圓的匯價卻大幅攀升。有分析預計，7月雖然預期美國聯儲局將會加息，然而，由於全球各地經濟恢復或衰退的情況不一，匯市並沒有獨領風騷的貨幣，仍然視乎各主要經濟體公布的經濟數據、通脹數字及利率去向主宰方向。

人幣兌每美元下季恐低見7.8 寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明表示，在2023年上半年，美國經濟發展仍然穩健及具有韌力，其中就業市場持續蓬勃，化解經濟可能步入收縮周期的憂慮。上月美國聯儲局議息會議後，宣布維持聯邦基金利率在5至5.25厘區間不變，符合市場預期。惟他預測，聯儲局將在7月議息會議後宣布上調利率0.25厘，其後會視乎通脹和其他主要經濟數據，從而決定進一步加息或結束今輪加息周期。

另方面，內地復甦近況有放慢迹象。固定資產投資及物業買賣投資均顯著疲弱，年輕人失業率更破紀錄高於20%，地方政府債務高企，通縮風險升溫，故李認為，人民銀行仍需減息及減存款準備金率來刺激經濟回穩、減輕營商成本谷消費。他料，7月底舉行中央政治局會議後，中央或宣布推出全新刺激經濟方案。可是倘人民幣續跌，離岸人民幣兌每美元今年第四季可能會見7.8算。

據報內地主要銀行相繼下調美元存息，將有利緩解境內中美貨幣存息「倒掛」等問題。

日圓匯價是年內表現最差的主流貨幣，主因今年新上任的日本央行行長植田和男續沿用寬鬆貨幣政策，冀推動當地經濟。惟李指出，日本客觀條件整體欠佳：欠缺天然資源、商貿價格欠缺競爭力、人口老化和能源價格高企。在金融利率政策與其他主要經濟體南轅北轍情況下，李氏預測日圓兌每美元匯價仍偏軟，7月份波幅將在139至147之間。

商品貨幣方面，澳洲今年首季國內生產總值（GDP）只有0.2%的按季增長，不少是因當地從去年5月開始累計加息4厘，創過去30年來最大幅加息周期。遺憾是利率和物價仍高企，拖累民眾消費及家庭開支意欲。他料澳元本月在63至70美仙區間波動。

經濟堪憂 英鎊難突破1.3 港人熱門移民地點之一英國，其貨幣匯價今年上半年累升約5%，李氏指，主要受惠英國加息，衍生投資者借日圓買英鎊的套息交易所致。英國通脹是主要經濟體中最高，上月英倫銀行便超乎預期大幅加息0.5厘來應對，經濟或因而要「煞車」，本月其貨幣將難續升，英鎊或在1.23至1.3區間波動。

美匯指數近年表現