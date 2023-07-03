港股難翻身

料險守萬八 盼內地救市 恒生指數今年上半年走勢猶如「高山低谷」，先在年初見22,700點的半年高位，再在5月底回試至18,044點，期內高低波幅為4,656點。雖然今年「五窮」過後「六未絕」（6月恒指升682點或3.74%），展望7月，須觀望18,000點再獲承接與否，而人民幣匯率走勢及中央是否如期加大救市力度，將成為能否「七翻身」的關鍵因素。

恒生指數公司數據顯示，「五窮六絕七翻身」這個傳統「魔咒」，在2020年以來大部分時間失靈，如去年便是「六不絕」，但「七插水」的情況；依照今年多重挑戰的中外形勢，亦有機會重演去年情況。

回顧疫情前（即2013至2019年）的恒指走勢，大致與「五窮六絕七翻身」傳統智慧相若，5月及6月平均跌幅分別為1%及1.4%，其後再在7月反彈，平均升幅為1.9%。倘若拉長10年（即2013至2022年）來看，恒指5月、6月及7月的平均回報為分別負1.1%、負0.2%及負0.4%。

中美息差擴 人行或撐匯 展望7月表現，華夏證券行政總裁王榮昆認為，觀乎恒指6月衝穿100天線後未能守穩，故可以此定為阻力位（現時約19,903點）亦不失為過，預計恒指可險守18,000點關，而外界對科技股觀感改善將會是升市動力。

他又提及，由於過去10年每次人民幣兌每美元跌穿7算大關，時長介乎40多日至130多日，但亦伴隨着政策出台扶持大市，所以他估計一旦今輪人民幣匯率重返去年的7.3算低位，中國人民銀行等部委出手動力就會更強；而美國聯儲局上周預告年內加息兩次，中美息差擴大亦可能是迫使中方阻截人民幣貶值的誘因。至於月底內地召開的政治局會議，可視作為「窗口契機」，但對比去年來說重視程度較低，因發改委、工信辦、國常委現時都已有新政策出台。

利達LW基金經理黃耀宗則認為，以技術形態分析，恒指可先留意18,000點大關，原因是此乃恒指頭肩底的右肩，後續要留意外資信心和內地消費動力會否轉強。

資金倘回流 科指望跑贏 他分析，由於MSCI中國指數與恒生科技指數的權重股相似，且在MSCI中國指數內，部分科網及非必需消費股估值較去年10月還便宜，故估計資金若重返港股會率先流入以上板塊；又料與科網、手機乃至電動車有關的硬件股毛利表現應已見底，股價或反彈，預計「科指走勢有機會好過恒指」。

恒指過去10年5至7月平均回報