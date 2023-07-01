大行觀點：投資部署須因時制宜

傳統的「股六債四」（即投資組合的資產配置大致為60%股票及40%固定收益）配置，在過去一年備受考驗，市場對應否摒棄此投資策略一直爭論不休。

事實上，在經濟放緩期間或通脹率低於3%時，預期股債關係依然不變，當股票表現欠佳，固定收益會再度發揮分散投資的傳統作用。

股債相關系數受通脹影響 研究顯示，60/40投資組合的成效在通脹升溫期間或減弱，尤其是當通脹率超過3%。另外，在流動性惡化期間或在體系突然獲大量注資期間（通常是刺激貨幣政策推行之時），同樣會出現類似情況。因此，當通脹升溫、市場不明朗及流動性下跌時，60/40配置組合的分散投資優勢會減弱。

此外，當通脹率低於3%時，股債相關系數可能會出現不同結果，當價格按年升幅保持在1%以下時，負相關性便會更加明顯。倘若當通脹率升穿3%時，兩種資產類別幾乎都呈正相關性，這種相關趨勢的轉變，可能是由於通脹率升溫通常會引發貨幣緊縮所致。

令人鼓舞的是，在經濟放緩期間，預期股債關係依然不變。在這些情況下，當股票表現欠佳，固定收益會再度發揮分散投資的優勢。與此同時，債券和股票的高波幅對股債相關性的影響微乎其微。事實上，市場波幅加劇，對「股六債四」策略的潛在分散投資優勢影響不大。

當股債相關性趨於正面時，哪類資產有助分散投資？最合理答案是擴大投資範圍，考慮將另類投資納入資產配置之列。舉例說，實質資產與傳統60/40投資組合的相關性一般較低，因此是分散投資的可行選擇，最重要是，在適當時候策略性運用合適工具是關鍵所在。

宏利投資管理