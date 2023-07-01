板塊分析：內地做好規範有助AI發展

人工智能（AI）最近備受市場關注，從影像及語音辨識、自動駕駛，到近期的聊天機械人等，均為AI產品。AI是涉及範圍很廣的技術，包括機器學習、深度學習、自然語言處理等。最近不少企業均推出生成式AI，即人工智能生成內容，主要用於創造性工作，如影像生成、文章生成、音樂生成等。

生成式AI為人工智能的特定應用領域，使用AI建立新的、原創的內容，近期興起熱潮的ChatGPT、Bard、Bing等便為生成式AI的應用。生成式AI主要通過學習大量數據，而生成與原始數據相似的新數據，並依賴深度的學習技術。

生成式AI的用途廣泛，可應用於創作、教育、研究等，但正因龐大的發展潛力，便引伸道德和法律的問題，包括版權問題、假新聞傳播或偽造等，因此必須加強監管。

產品或服務須遵守法律 由於內地企業積極發展生成式AI，在市場廣泛應用前，內地已要求企業在研發AI產品前要注意的領域。國家互聯網信息辦公室列明生成式AI產品或服務必須遵守法律法規，AI用戶要實名登記，服務供應商要申報安全評估，違規者可被追究刑責。

由於AI大腦為高科技大腦，能擁有價值觀，AI平台亦有立場，因此必須進行監管。其實，各企業正加快推出AI產品，在生成式AI廣泛使用前做好規範，將對企業發展生成式AI有利，亦可推動行業健康發展。

早前北京、上海及深圳相繼發布支持AI產業政策，北京提出推動國產AI晶片實現突破，加快提升AI演算供給的國產化率，而上海支持民企廣泛參與數據、演算等AI基礎設施建設。深圳市則指要實現演算一網化、統籌一體化、調度一站式，推進「千行百業+AI」，培育高度智能化的生產機械人。由此可見，內地將推動AI加快發展，以提升科技的競爭力。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）