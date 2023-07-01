宏觀剖析：巴西經濟有望走出低谷

拉丁美洲存在選擇性的投資機會，該地區的央行較早已開始收緊貨幣政策對抗通脹，比成熟經濟體的央行更迅速及有效，通脹亦因此減速，有可能在今年內可以開始實施寬鬆貨幣政策周期。儘管預期未來的金融條件將更加有利，但拉丁美洲的央行可能仍保持謹慎。

在政治和結構改革方面，大眾或民粹主義政府的負面影響比市場擔憂的要小，一定程度上遏制資本外流。本地貨幣受惠高利率和通脹回落而表現非常強韌，亦支持本地貨幣計的債券市場。預期今年拉美央行可能開始放鬆貨幣政策，而巴西更有可能受惠中國經濟復甦。

內地復甦帶旺貿易活動 基於巴西經濟動力、經濟活動及盈利周期的正面預期，加上估值支持及減息周期終會啟動，對巴西前景維持樂觀。巴西2022年經濟增長為2.9%，表現出色，受累高利率和環球經濟放緩，今年的實質經濟增長也可能低於1%，但中國復甦或部分抵銷巴西經濟放緩。

中國作為巴西最大的貿易夥伴，預期中國今年經濟增長接近6%，可為巴西未來幾年的經濟活動提供廣泛支持。巴西的新財政框架應會減輕市場對財政超支的擔憂，可以讓央行更專注管理通脹風險。通脹正在下降則為央行提供更多放寬貨幣政策的空間。

利率期貨顯示，巴西2024年1月的利率為13厘，對比目前13.75厘反映市場對減息定價非常保守，故認為目前的預測有下行風險，或將出現更多減息。

股票債券估值具吸引力 評級機構標準普爾最近在維持巴西長期外幣債務評級為「BB-」的背景下，將巴西的前景從穩定上調至正面，調高前景因為比預期好的數據及政府新的財政框架，反映該國財政和貨幣政策更加穩定。巴西國會開始進行消費稅改革，下議院提出消費稅改革方案，該法案將改善商業環境，鼓勵投資及推動經濟增長。

目前，巴西股票和本地貨幣債券的風險調整後回報，在相對和絕對估值基礎上均具有吸引力，預期會考慮進一步增加巴西在投資組合的比重。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪