二手焦點：屯門一周4宗損手 御半山傳貶22%

新界西新盤低開後，區內業主「腳軟」，屯門二手市場一周內連錄至少4宗蝕讓。其中，御半山兩房單位市傳以約550萬元轉手，約5年帳面貶值逾22%。

市場消息透露，上址為1A座高層戶，實用面積約412方呎，呎價約13,350元。原業主於2018年一手購入，帳面跌價近160萬元。

屯門市廣場月內連錄兩宗蝕幅逾兩成的交易。該盤4座一個實用面積約349方呎單位，市傳僅售405萬元，呎價約11,605元，約3年帳面跌價約20.6%。

鄰近的錦華花園亦連錄兩宗低於購入價成交，包括A座高層戶售403萬元，3年多帳蝕逾8%，另B座一個中層單位成交價425萬元，約4年帳面跌價逾50萬元。

康怡呎價萬五有找 港島上車盤情況相若。世紀21日昇蔡嘉駿指，北角明暉大廈A座低層1室，實用面積約229方呎，4月放盤，累減50萬元，以350萬元沽，呎價約15,284元，原業主持貨約8年帳蝕16萬元。

藍籌屋苑表現失色。中原楊文傑指，鰂魚涌康怡花園G座中層4室三房戶，累減112萬元，以888萬元沽出，呎價約14,899元。該行指，10大二手屋苑6月只共錄約90宗買賣，創近5年新低，按月再少約14.3%。

另方面，市場錄個別高價成交，消息稱，荃灣御凱1座高層A室以3,150萬元沽，做價料屬區內標準戶新指標，呎價約2.44萬元。而將軍澳天晉IIIB的1B座四房戶，成交價2,500萬元，呎價約2.24萬元，料做價屬項目標準戶新高。