新盤概況：HENLEY PARK超購30倍
一手市場氣氛好轉。恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK今日首輪發售228伙，經過7日的收票期，最終截收7,169張入票，超額認購約30倍，登記量屬區內新盤近兩年來最多。
今日發售的單位涵蓋開放式至三房，折實價518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價19,580元起。啟德區自2016年起有新盤開售，HENLEY PARK首輪接獲的登記，是繼啟德1號及維港1號後，該區歷來第3高紀錄。
天瀧四房賣3910萬
同區的豪宅盤亦獲承接，恒地、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的天瀧，昨日以3,910萬元招標沽出四房戶。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指出，單位為第2座9樓A室四房戶，實用面積1,173方呎，成交呎價約33,333元。
華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展的澐璟，於下周二起標售118伙，當中31伙屬全新推出單位，包括首度推出的5座A室三房戶型。
明雋呎售3.1萬冠土瓜灣
市區單幢盤銷情理想，佳明集團控股(01271)旗下鄰近土瓜灣站的明雋，昨以價單形式首輪發售30伙及招標形式發售4伙。市場消息指，項目即日沽約20伙，有頂層特色戶成交呎價達31,000元，創區內新高。
佳明集團營業及市務總經理馮倩平表示，上述單位為25樓C室頂層連天台一房特色戶，實用面積260方呎，連112方呎天台，以806萬元透過招標售出，呎價為區內新指標。
華懋集團西半山旭龢道42號大學閣昨招標售出第1座8樓B室，成交價6,600萬元，呎價約41,667元。同系何文田站瑜一第1C期亦連沽兩伙，共涉2,780萬元。
維港滙系列銷售破千伙
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙系列項目銷售量衝破千伙，昨以2,130萬元沽出維港滙II的3A座3樓A室，成交呎價約25,787元。
東環系列提價重售5戶
有發展商部署將餘貨單位重售，新鴻基地產(00016)的東涌東環I及東環II，新近錄得3宗終止交易個案，並已修改價單，將該3伙連同兩伙在2018年已取消交易的單位提價，按折實價計，5伙的加價幅度介乎約17至47%。
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