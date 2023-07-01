新盤概況：HENLEY PARK超購30倍

今日發售的單位涵蓋開放式至三房，折實價518.22萬至1,724.13萬元，折實呎價19,580元起。啟德區自2016年起有新盤開售，HENLEY PARK首輪接獲的登記，是繼啟德1號及維港1號後，該區歷來第3高紀錄。