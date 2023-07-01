產經

轉住宅標準補價降三成

古洞北新發展區暫收到3宗標準金額補地價換地申請。 古洞北新發展區暫收到3宗標準金額補地價換地申請。
古洞北新發展區暫收到3宗標準金額補地價換地申請。
涉古洞北及粉嶺北地皮 每呎低至$3484
本港地價於過去一年多累挫不少，發展局昨公布調減古洞北及粉嶺北新發展區原址換地補地價水平，兩區換地後用作住宅發展的標準金額，同時下調至分別每方呎逾3,700元及近3,500元，較去年3月大幅下調超過三成。
地政總署文件顯示，古洞北修訂契約後發展住宅的最新標準金額為每方呎約3,716元，較去年3月約5,574元，大減約33.3%，而粉嶺北同類修訂亦由每方呎約5,110元，下調約31.8%至最新每方呎約3,484元。若換地作非住宅用途，兩區的相關標準金額補價，期內亦調減約21.4%及25%，最新每方呎約2,555元及2,090元。
非住宅地下調25%
此外，政府亦修訂兩區換地前不同土地用途的標準金額，其中，以住宅用地均下調約33.3%最多，減少至每方呎約2,787元，非住宅用地亦下調約25%至約1,394元。農地則維持不變，以地盤面積計每方呎約372元。
發展局較早前表示，由於上述標準金額自去年3月訂立以來，經濟和物業市況出現較大變化，業界普遍認為有關金額與市場脫節，難作為實際選項。是次下調標準金額以反映市況調整，冀能發揮加快補地價程序以至加快發展的政策原意。
地政總署亦會個別通知有關換地申請人，邀請他們考慮是否以新標準金額進行補地價，而接納換地條款的最後限期將延至今年12月31日。
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，本港有不少硬指標都不作更新，但即使是政府臨時或特別推出的措施，一般亦會持續至少兩年，甚至再進行續期。因此，標準金額補地價應該最少一年檢討兩次，如參考收回土地特惠補償率的做法，每年4月及10月更新最理想。
堅尼地城地接6標
政府亦持續推售私人住宅土地，昨日截標的堅尼地城西寧街與域多利道交界住宅地，接獲6份標書，主要由香港發展商競逐，包括新鴻基地產(00016)、嘉華國際(00173)、鷹君(00041)及會德豐地產均獨資入標，長實集團(01113)亦有參與，信和置業(00083)則夥拍招商局置地(00978)投標。
資料顯示，地皮作純住宅發展可建總樓面約24.3萬方呎，因應賣地條款要求發展商進行保育以重置公共交通交匯處等。市場預計樓面呎價低至約4,000元，隨時創港島區逾21年的低位，折合估值約9.7億元起。
古洞北及粉嶺北原址換地最新補地價標準金額古洞北及粉嶺北原址換地最新補地價標準金額
古洞北及粉嶺北原址換地最新補地價標準金額
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