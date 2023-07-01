轉住宅標準補價降三成

涉古洞北及粉嶺北地皮 每呎低至$3484 本港地價於過去一年多累挫不少，發展局昨公布調減古洞北及粉嶺北新發展區原址換地補地價水平，兩區換地後用作住宅發展的標準金額，同時下調至分別每方呎逾3,700元及近3,500元，較去年3月大幅下調超過三成。

地政總署文件顯示，古洞北修訂契約後發展住宅的最新標準金額為每方呎約3,716元，較去年3月約5,574元，大減約33.3%，而粉嶺北同類修訂亦由每方呎約5,110元，下調約31.8%至最新每方呎約3,484元。若換地作非住宅用途，兩區的相關標準金額補價，期內亦調減約21.4%及25%，最新每方呎約2,555元及2,090元。

非住宅地下調25% 此外，政府亦修訂兩區換地前不同土地用途的標準金額，其中，以住宅用地均下調約33.3%最多，減少至每方呎約2,787元，非住宅用地亦下調約25%至約1,394元。農地則維持不變，以地盤面積計每方呎約372元。

發展局較早前表示，由於上述標準金額自去年3月訂立以來，經濟和物業市況出現較大變化，業界普遍認為有關金額與市場脫節，難作為實際選項。是次下調標準金額以反映市況調整，冀能發揮加快補地價程序以至加快發展的政策原意。

地政總署亦會個別通知有關換地申請人，邀請他們考慮是否以新標準金額進行補地價，而接納換地條款的最後限期將延至今年12月31日。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，本港有不少硬指標都不作更新，但即使是政府臨時或特別推出的措施，一般亦會持續至少兩年，甚至再進行續期。因此，標準金額補地價應該最少一年檢討兩次，如參考收回土地特惠補償率的做法，每年4月及10月更新最理想。

資料顯示，地皮作純住宅發展可建總樓面約24.3萬方呎，因應賣地條款要求發展商進行保育以重置公共交通交匯處等。市場預計樓面呎價低至約4,000元，隨時創港島區逾21年的低位，折合估值約9.7億元起。

古洞北及粉嶺北原址換地最新補地價標準金額