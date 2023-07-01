簡訊一覽
●中國恒大(03333)據報擬將其持有50%股權的保險子企恒大人壽，售予深圳一間國有企業，並擬討論更名為海港人壽保險，惟目前交易細節仍未敲定。另外，恒大昨公布，截至今年5月底止，主要附屬恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,776.88億元（人民幣‧下同），及其逾期商票累計約2,454.18億元。恒大地產涉及金額3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計1,601宗，相關總額累計約3,829.4億元。中國恒大股份續停牌。
●中國海洋石油(00883)公布，夏慶龍因工作需要辭任執行董事及總裁；而執行董事、首席執行官周心懷兼任總裁，自昨起生效。
●瑞安房地產(00272)公布，商務及經濟發展局前局長蘇錦樑獲委任為公司獨立非執行董事、審核及風險委員會成員；同時麥當勞前董事總經理黎韋詩獲委任為公司獨立非執行董事及可持續發展委員會成員，均自7月起生效。
●新世界百貨中國(00825)公布，張輝熱為投放更多時間於其個人事務，辭任聯席首席執行官及執行委員會主席職務，但留任為執行董事。另一位聯席首席執行官謝惠芳則調任為首席執行官，並獲委任為執行委員會主席等職位，她亦留任為執行董事，均自7月起生效。
●國美零售(00493)公布，今年到期的5厘可換股債券於昨日到期，債券本金金額一億美元已到期應付，但公司尚未支付本金、應付及未付利息等相關款項。集團與債券持有人正在友好討論。該股繼續停牌。
●佳源服務(01153)周四接獲聯交所函件載有多項復牌指引，新任核數師已開始審核，估計審核將於7月中旬完成，料於7月14日公布去年度業績。該股繼續停牌。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：