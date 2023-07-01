日本工業生產月跌1.6％遜預期

期內，經季調失業人數總數177萬人，按月減少3萬人；經季調就業人數按月轉跌8萬人至總數6,736萬人，結束連增兩個月。5月未經季調就業人數則連升10個月，按年續增15萬人至總數6,745萬人；就業率按年升幅略放緩至0.2%，報61.2%，其中15至64歲人口就業率為78.8%，按年上升0.2個百分點；失業人數按年轉跌3萬人至總數188萬人，結束連增兩個月。