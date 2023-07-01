日本工業生產月跌1.6％遜預期
日本厚生勞動省公布，5月份失業率持平於2.6%，符合市場預期。同月，工業產出初值按年升4.7%，高於預期的升4.3%，前值跌0.7%；按月則跌1.6%，市場預期跌1%，前值升0.7%。
期內，經季調失業人數總數177萬人，按月減少3萬人；經季調就業人數按月轉跌8萬人至總數6,736萬人，結束連增兩個月。5月未經季調就業人數則連升10個月，按年續增15萬人至總數6,745萬人；就業率按年升幅略放緩至0.2%，報61.2%，其中15至64歲人口就業率為78.8%，按年上升0.2個百分點；失業人數按年轉跌3萬人至總數188萬人，結束連增兩個月。
東京核心CPI升3.2%
另一方面，日本東京消費物價指數（CPI）於3個月內第二度加速，6月核心CPI按年上升3.2%，按月升0.1個百分點，雖低於市場預期的3.3%，但仍連續13個月高過日本央行2%的目標，反映通脹壓力有加大迹象。扣除新鮮食品和燃料成本的6月CPI按年增長3.8%，升幅低過5月的3.9%。
經濟數據參差，日本股市偏軟，在上半年最後一個交易日，日經平均指數昨日收市報33,189點，跌45點或0.14%；上半年累計上升7,472.18點或29.06%，成期內表現最佳的亞洲區股市。日圓兌每美元續處近8個月低位，昨曾貶破145大關，弱見145.07，逼近當局去年干預的水平；每百日圓兌5.404港元。
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