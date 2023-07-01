次季全球併購交易額縮36%

全球主要經濟體不斷加息，高利率壓抑了資本市場併購交易。據金融服務公司Dealogic截至6月29日的數據，今年第二季併購交易總額按年減少36%，跌至7,328.2億美元。其中，美國併購交易額按年減30%，至3,184億美元。

年初美國硅谷銀行（SVB）倒閉及其後的連串銀行業危機，反映市場資金流動性正在萎縮，企業對於手頭現金的使用變得更加謹慎。不過，隨着近期美國及其他股市上漲，分析指市場信心逐漸恢復將有助併購交易重新活躍起來。

經濟不明 反壟斷壓力大 Weil,Gotshal & Manges LLP律師事務所企業部門主席Michael Aiello稱，此前全球前景不明朗對併購活動造成最大影響，局勢不明令人難放心，故比較容易做出放棄交易的決定，起碼「沒有人會因為放棄一宗交易而被開除」。

另邊廂，來自反壟斷的監管壓力亦導致併購交易萎縮，如微軟以687億美元收購動視暴雪一案，就因為各地監管部門的阻擾而遲遲未能成事。而微軟和美國聯邦貿易委員會（FTC）的訴訟，亦導致其付出更多金錢以外的代價，比如被迫對外公開某些內部文件，洩露了公司冀在2030年實現5,000億美元年收入的目標。這些資金以外的因素亦是企業提出併購交易時的潛在代價。

話雖如此，投資銀行Lazard Ltd總裁Raymond McGuire認為，併購交易正在觸底，因為企業要繼續在本地及全球市場競爭，就需要擴張，故戰略併購活動將會增加。美銀全球併購部門主席Steve Baronoff指出，市場較傾向關注比較最近兩年的變化，但如果觀察過去10年甚至20年期間的數據，就會發現情況不算太差。