SEC謀阻現貨比特幣ETF上市

近月美國證券交易委員會（SEC）先後對加密貨幣交易所幣安（Binance）及Coinbase作出起訴，引來幣圈風聲鶴唳，比特幣更一度失守每枚25,000美元關。惟隨着多家金融機構提出申請發行現貨比特幣交易所買賣基金（ETF），市場氣氛見改善，促使比特幣重上每枚30,000美元關，上半年累升85%。不過，峰迴路轉的是，SEC昨日指有關機構遞交的現貨比特幣ETF申請文件「不適當」，似乎是要當「攔路虎」，拖累比特幣價格再掀波動。

另方面，Coinbase對SEC的指控作還擊，強調其平台上的資產交易並非投資合約，因此不屬於證券範疇，認為SEC無權監管，將請求法院駁回SEC提出的訴訟。

德傳拒向幣安發牌 此外，外媒引述消息指，德國金融監管機構BaFin通知幣安，表示不會向對方發出加密貨幣託管牌照。幣安歐洲合作夥伴Paysafe則公布，9月25日起不再支援幣安客戶通過銀行系統轉帳，將導致幣安無法進行歐元的貨幣轉帳。其實Paysafe在5月已暫停協助幣安處理英鎊轉帳。英國的《2023年金融服務和市場法案》於本周已完成立法程序成為正式法案，除明確加密幣和穩定幣領域監管，也提高傳統金融的開放度。

繼WisdomTree、景順、貝萊德、女股神旗下方舟基金後，富達（Fidelity）亦正式申請「比特幣現貨ETF」，惟市場關注SEC會否放行。此外，全球最大的期貨和選擇權交易中心芝加哥商品交易所（CME）擬推以太幣/比特幣比率期貨（Ether/Bitcoin Ratio futures），若順利獲批，將於7月31日推出。