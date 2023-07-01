Nike上財季少賺28% 減價促銷損毛利率

Nike第四財季業績摘要

全球經濟復甦進程乍暖還寒，從國際體育用品巨頭Nike公布新一季的業績可見一斑！在減價促銷去庫存的影響之下，Nike截至今年5月底止的第四財季純利，按年大跌28.35%至10.31億美元；年度純利按年倒退16.14%至50.7億美元，是自2019財年後首度下跌。消息拖累該企股價周五曾跌3.14%，低見109.8美元。

業績公告顯示，Nike上財季毛利率下跌1.4個百分點至43.6%，主因產品投入成本上升、運費和物流費用增加、清理過剩庫存的促銷活動增多，以及匯率不利所致；存貨價值則按年近乎無升跌，維持在84億美元水平。

與此同時，集團期內經調整每股盈利更令人「大跌眼鏡」，按年大跌26.66%至66美仙，低於預期的67美仙，亦是最受外界詬病的一環。

北美收入升幅4季最弱 之不過，Nike第四季收入則仍按年升4.83%至128.25億美元，是連續第7個季度超出市場預期。按地區劃分，大中華銷售受惠復常效應按年增加15.95%，至18.1億美元，高於市場預期的16.8億美元；惟佔集團收入比重最大的北美市場，上季收入僅按年增加4.69%，至53.55億美元，增幅是4個季度以來最低，反映當地民眾在高通脹環境下傾向購買民生必需品，削減非必要支出。

至於旗下的帆布鞋品牌Converse收入亦不如預期，第四季收入按年下跌1.18%，至5.86億美元，低於市場估計的6.15億美元。

料生意呈中單位數增長 Nike行政總裁多納霍伊則預告，公司將會繼續促銷，預計批發合作夥伴在今年上半年的管理庫存壓力仍增加；財務總監弗蘭德則預期，2024財年的收入增長會呈中單位數升幅，主要受惠直接面對消費者（Direct-To-Consumer）業務帶動，亦接近分析師預估的6%升幅。