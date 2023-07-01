華製造業PMI續收縮

上月服務業擴張幅度年內最弱 中國經濟景氣仍然不穩，最新公布的製造業景氣指標連續3個月跌穿盛衰分界線！國家統計局周五公布，6月製造業採購經理指數（PMI）報49，雖然按月回升0.2個百分點，符合市場預期，但數字仍然處於50以下的收縮區間。與此同時，服務業活動擴張速度亦創今年來新低，6月非製造業PMI僅報53.2，遜市場預期的53.5，反映整體經濟增速正在緩減，急須推新的刺激措施提振市場信心。

細看製造業PMI各分項指數，新訂單指數繼續低於50水平，6月報48.6，較5月上升0.3個百分點；生產指數按月升0.7個百分點至50.3，重返擴張水平；另新出口訂單指數續降至46.4，連跌4個月，並連續3個月低於50。

國企首5月利潤升10% 至於以企業規模來看，小型企業表現持續惡化，6月PMI進一步降至46.4，較5月下跌1.5個百分點；大型企業及中型企業則分別升0.3個百分點及1.3個百分點，至50.3及48.9。

服務業方面，6月份非製造業PMI則較5月下降1.3個百分點，報53.2，遜市場預期的53.5。批發、房地產、居民服務等行業商務活動指數低於盛衰分界線；另航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衞星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業商務活動指數則在60及以上的景氣區間。

不過，財政部昨日公布，今年首5個月國有企業利潤總額為1.78萬億元（人民幣‧下同），按年增長10.9%，惟截至5月底止，國企資產負債率為64.8%，上升0.3個百分點。財政部又指，首5個月國有及國有控股企業主要效益指標按年繼續保持增長，其中營業總收入按年增長6.2%，至32.91萬億元；應交稅費按年則跌0.8%，至2.45萬億元。

攜程推10億生育補貼 中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，內地需求收縮的壓力仍然突出，因觀乎6月份製造業PMI的訂單類指數續在盛衰線之下，反映需求不足企業的佔比進一步提高到61%，故必須提高擴大內需的綜合效果，帶動企業生產經營活動持續恢復。

此外，中國人民銀行昨宣布進一步加大對三農、小微和民營企業金融支持力度，放水撐經濟。其中，支農再貸款、支小再貸款、再貼現分別增加額度400億元、1,200億元、400億元，調增後額度分別為8,000億元、17,600億元、7,400億元。截至今年首季底止，全國支農支小再貸款、再貼現餘額2.6萬億元，創歷史新高。

中國官方PMI近期表現