絲絲講場：第一代iPhone值千金 成交價隨時夠畀首期

唔好以為一部蘋果公司（Apple Inc.）嘅舊款iPhone冇乜用，原來都可以當作藝術品咁收藏，等待日後攞出嚟拍賣。最新又有部未開過封嘅初代iPhone推出市場拍賣啦，今次仲要係極稀有版本，所以好多人都估成交價最終可以去到10萬美金。

話說iPhone喺初初推出時，係有兩個容量版本畀大家選擇，分別係4GB同8GB，但全世界當年都唔介意畀多啲錢買8GB，令到4GB版本大受冷落，最終仲要喺幾個月後就宣布停產。所以16年後嘅今日要搵一部喺工廠包裝好，從未打開過嘅4GB版iPhone真係難上加難。

回顧近期iPhone拍賣，個價有啲飄忽。今年2月美國曾經有一部8GB版本創下超過63,000美元（約49萬港元）嘅成交價新高。到咗4月，有另一部未開封初代iPhone拍賣，同樣係8GB版，包裝盒上仲有一張罕見的Lucky You貼紙，正當大家以為拍賣價會更癲，點知最後成交價只係40,320美元（約31萬港元）。今次網上拍賣會去到7月16日結束，大家不妨留意吓個成交價會唔會再創新高！