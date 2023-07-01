盒馬內地8城開設12新店

針對消費者需求升級門店 盒馬表示，新升級店的商品種類更豐富、配送範圍更廣、購物環境更寬敞明亮，亦針對消費者需求升級服務體驗，例如根據寫字樓和社區等不同位置，將在商品售賣形式、品類規劃方面有所側重，以更有效迎合消費者需求。

部分鮮生門店更是初次進軍所在地區，例如廣州黃埔區的大悅匯購物中心，另外，深圳中心城區福田區沙頭街道將迎來一家鮮生店，該門店涵蓋逾百個住宅、寫字樓和購物中心等，居住和辦公人口超過10萬人，同樣以年輕消費者為主。

Pokémon GO開發商裁¼員工 公司表示，內地消費復甦，相信隨着數碼經濟跟實體經濟深度融合，加上年輕消費群體快速崛起，線上零售將進一步推動消費復甦；而除開設新店，公司亦會繼續加強產業鏈上下游布局。

另邊廂，外媒報道指，Pokémon GO手遊在2016年推出後風靡全球，不過，該遊戲的開發商Niantic宣布裁員230人，達到員工總數的四分之一，並關閉其位於洛杉磯的工作室。

Niantic表示，公司在疫情期間為了追求積極增長，增加了員工人數和擴大對遊戲研發的投資，允許其支出高於收入的增長速度；惟在疫情過後，遊戲和平台的新項目卻並未帶來與這些投資相稱的收入，故決定裁員，同時終止其餘兩款遊戲的開發。