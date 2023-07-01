筆克半年盈利升46% 復甦需時

期內，公司收入24.93億元，按年上升6.33%，較疫情前2019年同期微升0.77%。按地區劃分計，東南亞按年大增32.9%至4.4億元，已大致回復至疫情前水平；大中華區錄12.69億元收入，按年升7.1%，為2019年同期約85%水平。謝氏解釋，展覽活動一般需要至少半年時間籌備，超大型活動更會以年至數年計，故恢復速度較解除防疫措施有滯後。內地經濟活動3月才開始正常，故業務未完全反映在上半財年業績。

他透露，現時生意正穩步回復，年內仍有不少大型展覽及活動，對下半財年業績有信心。雖然部分展覽在疫情期間移師至泰國及新加坡設展，短期內不會完全回歸香港市場，主要是疫情時政策的不確定性令不少商家遷走，並加大在其他地區的投資，但香港的競爭力不減，特別是具有大灣區優勢，認為展覽或選擇分兩地進行設展，以吸引不同的客戶。