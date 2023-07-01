筆克半年盈利升46% 復甦需時
隨着環球經濟活動走出新冠疫情，展覽及市場推廣公司筆克遠東(00752)截至今年4月底止上半財年，盈利1.01億元，按年增長46.73%；每股基本盈利8.17仙，中期息每股派兩仙。
東南亞收入增32%返疫前
該公司主席謝松發表示，中港兩地與世界通關較遲，認為兩地業務仍未完全復甦，但有信心明年能回到疫情前水平。
期內，公司收入24.93億元，按年上升6.33%，較疫情前2019年同期微升0.77%。按地區劃分計，東南亞按年大增32.9%至4.4億元，已大致回復至疫情前水平；大中華區錄12.69億元收入，按年升7.1%，為2019年同期約85%水平。謝氏解釋，展覽活動一般需要至少半年時間籌備，超大型活動更會以年至數年計，故恢復速度較解除防疫措施有滯後。內地經濟活動3月才開始正常，故業務未完全反映在上半財年業績。
他透露，現時生意正穩步回復，年內仍有不少大型展覽及活動，對下半財年業績有信心。雖然部分展覽在疫情期間移師至泰國及新加坡設展，短期內不會完全回歸香港市場，主要是疫情時政策的不確定性令不少商家遷走，並加大在其他地區的投資，但香港的競爭力不減，特別是具有大灣區優勢，認為展覽或選擇分兩地進行設展，以吸引不同的客戶。
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