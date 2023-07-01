黑芝麻智能成首家申上市特專科企

為保障投資者，港交所對「18C」公司於業績、估值和上市前股東有一定要求。黑芝麻去年收入增長1.73倍至1.65億元人民幣，但不夠2.5億元的「已商業化」門檻，所以上市時預期最低市值為150億元，但「C+」輪融資的交易後隱含估值折合約173億元。

值得留意的是，黑芝麻的上市保薦人為中金和華泰，沒有外資蹤影。分析認為，在中美科技角力下，硬科技公司在挑選投資銀行任保薦人時會較審慎，但相信在承銷部分則不大影響。