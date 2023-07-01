黑芝麻智能成首家申上市特專科企
香港交易所(00388)新增特專科技公司上市章節（俗稱18C）3個月終於迎來首個申請！搶「頭啖湯」的是智能汽車計算系統晶片（SoC）開發商黑芝麻智能。早前有傳公司擬集資兩億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。
股東包括小米騰訊
為保障投資者，港交所對「18C」公司於業績、估值和上市前股東有一定要求。黑芝麻去年收入增長1.73倍至1.65億元人民幣，但不夠2.5億元的「已商業化」門檻，所以上市時預期最低市值為150億元，但「C+」輪融資的交易後隱含估值折合約173億元。
值得留意的是，黑芝麻的上市保薦人為中金和華泰，沒有外資蹤影。分析認為，在中美科技角力下，硬科技公司在挑選投資銀行任保薦人時會較審慎，但相信在承銷部分則不大影響。
另外，同獲騰訊和小米投資的中小微企業財稅解決方案提供商SATP（慧算賬），阿里巴巴(09988)有份投資的激光雷達及感知技術公司RoboSense，以及數碼支付服務商連連數字科技、宜賓市商業銀行、二手車交易平台汽車街等，合共11家公司也於昨日遞交主板上市申請。
企業亦趕半年結前招股，昨日有4企齊齊加入招股行列，合共集資最多15.3億元，以網上健身內容平台Keep(03650)最重磅，最多籌6.66億元，每股招股價28.92至61.46元，一手入場費6,207.99元，預期7月12日掛牌。
巨星傳奇減價招股
早前因市況疲弱煞停上市的新股減價重來，藝人知識產權（IP）管理公司巨星傳奇(06683)招股價僅4.25元，比原先範圍低22.72至32.53%，集資額縮至5.38億元，扣除股東套現，公司集資3.34億元。每手500股，一手入場費2,146.43元，預期7月13日掛牌。
至於另一隻減價新股為眾安智慧生活服務(02271)，招股價範圍由之前最高1.78元，調低至1.48元，集資最多1.87億元，每手入場費2,989.85元，預期7月18日掛牌。
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