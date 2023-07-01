大快活多賺5% 派特別息

集團執行董事兼行政總裁羅輝承昨坦言，現時集團早、午及茶市的生意已回復至疫情前相若水平，但受疫情持續多時影響，晚市的人流較疫情前仍減雙位數；惟補充情況正逐步恢復，並透露今年4至6月的生意較去年同期有明顯上升，按季亦見好轉。

內地同店銷售挫7% 以大快活最新出爐的全年純利計，較疫情前的2019年同期1.79億元明顯有復常空間。單計列帳收入，今年3月底止年度錄30.24億元，按年增4.93%，當中，香港區同店銷售增5%，內地業務同店銷售卻跌7%。若撇除期內及上一財政年度分別獲得的政府補貼4,160萬元及5,890萬元，期內純利為330萬元，按年則虧轉盈；毛利率略增不足一個百分點至8.49%。

羅輝承指，公司正透過調整餐單、系統電子化，及運用更多中央廚房等多項措施，令集團的人手成本和原材料價格等上升構成的壓力得以有效控制，同時不排除加價，冀控制加幅於介乎1至2%。

部署今年港增10店 針對餐飲業的員工流失率極高，集團在疫情過後推出多項員工感謝活動，亦向員工提供全面數碼化培訓，惟羅輝承稱，公司前線人手長期缺乏300至400人。對於會否引入外勞，他指歡迎任何能紓緩人手壓力的措施，惟現時未清楚措施細節，而執行主席羅開揚補充指，公司仍會優先聘請本地人。

至於今年開店部署，羅輝承透露，今年會在香港新增10間分店。由於晚市未完全恢復，因此在港開店的步伐仍較審慎，關店數目則視乎業主的租金議價空間。

他坦言，目前租金較去年回升，惟仍低於疫情前水平，會把握續租機會與業主磋商。而集團旗下特色餐廳較依賴晚市生意，與快餐店業務有別，相對上更受疫情打擊，復甦步伐亦較緩慢。截至今年3月底止，集團共有179間店舖，按年淨增兩間。

內地業務方面，該分部繼續錄得虧損，全年蝕約1,325.5萬元。集團指，內地長期防疫封城措施嚴重打擊有關業務，其後突如其來的防疫限制解除導致疫情再度爆發，影響當值員工人數。

羅輝承指，將繼續就內地業務採取積極措施，打造適合內地環境的業務模式擴充規模及提高盈利能力，又透露今年會在大灣區新開6至8間分店。

大快活年度業績摘要