美核心PCE通脹放緩至4.6% 道指高開240

美國聯儲局主席鮑威爾日前於歐洲出席活動時再度「放鷹」之後，該局最重視的通脹指標──5月個人消費開支（PCE）物價指數出爐，按年增幅為3.8%，符合預期；撇除能源及食品後的核心PCE物價指數按年升4.6%，較4月時增幅少了0.1個百分點，反映通脹壓力正在放緩。

市場估本月加息機率84% 數據顯示，美國居民5月份的個人消費按月增長0.1%；個人收入則按月增長0.4%。反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場預估7月加息的機率達到84.3%。美股3大指數周五早段向好，道指曾升240點，報34,362點；標指升46點，報4,442點；以科技股為主的納指升189點，報13,780點。

荷蘭國際集團（ING）美洲研究主管Padhraic Garvey指出，儘管通脹近來備受關注，惟市場在美國首季國內生產總值（GDP）大幅上修後，意識到美國再加息兩次的機率愈來愈高。他表示，10年期美債孳息率仍有機會重返4厘以上，即今年初硅谷銀行（SVB）倒閉之前的水平。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，下半年美國經濟可能會步入「技術性」衰退（即整體GDP連續兩季錄得按季倒退）。不過，該行將全年GDP預測由原來的下跌0.5%，大幅調高到增長0.8%，意味今年全年GDP仍可實現增長；惟2024年的增幅預測則從2.5%下調至1.2%。

花旗看好Apple再升三成 該行認為，美國緊縮貨幣政策以及金融信貸狀況收緊的滯後效應，將令經濟顯著放緩，超額儲蓄的減少及收緊貸款標準，或導致消費者減少支出，尤其是在非必需消費品和服務方面。此外，聯儲局的連串加息行動亦會削弱需求，失業率料將出現較顯著的回升。

另外，蘋果公司（Apple Inc.）股價近期屢創歷史新高，盤中市值亦再次突破3萬億美元。花旗最近在研究報告中，給予Apple「買入」評級及240美元的目標價，意味看好其尚有近三成的潛在升幅。報告又指出，對Apple的商業戰略及其於新興市場的發展潛力十分看好，並且認為市場低估了該公司毛利率進一步擴張的潛力。