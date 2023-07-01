人幣年內貶半成 滬股漲3.6%

儘管人民幣兌每美元匯價連日受壓，無論在岸及離岸價上半年均累貶半成，但內地A股在半年結日仍穩升收市，滬深股市兩大指數半年累漲3.65%及1.02%，滬綜指更收復3,200點整數關口。不過，礙於內地民眾憂人民幣貶幅加劇，或受美元存款利率高息引誘，據報內地外匯「黃牛黨」重現街頭，有中介交易商乘機以略優於銀行掛牌匯率作招徠，在銀行門口吸客。

外匯「黃牛黨」傳重現 反映國際市場的離岸人民幣昨失守7.28算，一度低見7.2855兌每美元，境內在岸價亦觸及7.27關，每百港元更兌92.79元人民幣，均為去年11月4日後低位；由官方開出的中間價亦創逾7個半月低，報7.2258，連跌7日，上半年挫逾260點子。

內媒報道，有內銀分行經理稱，近期有客戶已用盡每年5萬美元的外匯兌換額度。因不少父母需定期匯款予外國讀書的子女，小數怕長計等考慮下，急於在人民幣貶值幅度擴大前，將手持人民幣兌換成外幣包括美元（即購匯），甚至催生類似外匯「黃牛黨」生意。不過，業界提醒，一旦涉及非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯犯罪活動，屬嚴重擾亂金融市場秩序，嚴重危害內地金融安全，將依法追究刑事責任。

事實上，大華銀行指，今年由人民幣主導的亞洲貨幣反彈格局不變，但時間點由此前預估的第三季延至第四季，在「好轉前先變得更糟」的基準情景下，今年第三季起的4個季度人民幣匯率目標分別為7.25、7.1、6.95及6.85水平。

不過，短期波動無損人民幣國際化進程。阿根廷宣布，批准該國金融機構開設人民幣儲蓄戶口。