產經

港樓價按季回落 新界東挫2%

本港次季樓市交投明顯轉靜。 本港次季樓市交投明顯轉靜。
本港次季樓市交投明顯轉靜。
股市不濟，加上預期利率會繼續上漲，均令今年第二季香港樓市明顯轉靜。反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，最新報167.29點，按季跌約0.63%。分區方面，新界東樓價指數同期挫約2.05%，最新報178.39點，跌幅較整體市況更顯著；其次是港島區，按季跌約1.03%至169.27點。至於九龍及新界西樓價指數按季雖錄得升幅，但漲幅分別僅約0.03%及約0.1%。
事實上，過去一季豪宅樓價跌幅較明顯，其中，大型單位樓價指數期內挫約1.15%至170.24點。相反，大型屋苑及中小型單位樓價指數，按季只跌約0.59%及0.53%，跌幅低於整體樓市。回顧上半年二手樓價走勢，由於首季購買力釋放並刺激交投，上述中原城市領先指數以半年計仍錄得約6.71%升幅，按周則漲約0.37%。
希慎新世界盈測遭削
樓市疲弱，打擊地產商收入，投資銀行富瑞幾近全面下調其追蹤的11間地產商盈利預測。當中削銅鑼灣最大地主希慎興業(00014)今年盈利預期21%至每股1.53元，原因該企旗下商場零售店舖續租租金可能上升，但寫字樓租金增長或呆滯，甚至在需求疲弱下，新租約租金或要減價15%以上，加上其加路連山道商業項目資本支出龐大，均影響盈利。該行削希慎目標價8%至23元，投資評級為「買入」，該股昨收跌0.41%至19.12元。
新世界發展(00017)本周初宣布向母企悉售新創建集團(00659)逾六成股權後，富瑞削其今明兩年盈利預測7%和49%，前者反映人民幣匯價下跌，令該企今年在內地發展項目毛利下降；後者因剝離新創建後，明年可入帳收入大減，但補充出售收益有助其減債，紓緩利息支出。該行維持新世界「持有」評級，削目標價17%至19元。該股昨收升0.41%至19.28元。
富瑞籲買入新地恒地
雖然眾多地產股面臨盈利下降風險，但由於這些公司近期股價回調，該行認為，對投資者而言是收集優質股份的好時機，尤其是那些毛利率企穩、售樓強勁且擁有平衡的投資物業組合的公司。當中看好新鴻基地產(00016)和恒基地產(00012)，評級俱為「買入」，目標價分別為115元和26元。
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