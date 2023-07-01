港樓價按季回落 新界東挫2%

股市不濟，加上預期利率會繼續上漲，均令今年第二季香港樓市明顯轉靜。反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數，最新報167.29點，按季跌約0.63%。分區方面，新界東樓價指數同期挫約2.05%，最新報178.39點，跌幅較整體市況更顯著；其次是港島區，按季跌約1.03%至169.27點。至於九龍及新界西樓價指數按季雖錄得升幅，但漲幅分別僅約0.03%及約0.1%。

事實上，過去一季豪宅樓價跌幅較明顯，其中，大型單位樓價指數期內挫約1.15%至170.24點。相反，大型屋苑及中小型單位樓價指數，按季只跌約0.59%及0.53%，跌幅低於整體樓市。回顧上半年二手樓價走勢，由於首季購買力釋放並刺激交投，上述中原城市領先指數以半年計仍錄得約6.71%升幅，按周則漲約0.37%。