港美元存款5個月少1774億

中美關係每況愈下，港股疲不能興，市場關注資金是否持續流出本港。金融管理局最新公布的數據顯示，本港美元存款總額（以港元計）5月份按月減少1.94%，金額達到1,133.87億元，連跌兩個月，若與去年底比較則減少1,774.77億元，縮水3%。數據反映期間香港銀行結餘下跌，確實有資金流走，也說明港股交投不振，事必有因。

金管局公布，5月本港認可機構存款總額跌0.9%，其中港元及外幣存款各降0.7%及1.1%，反映企業資金流動，拖累今年至5月底存款總額變幅再轉負數降0.3%。

貸款與墊款額下滑 以港元存款仍比去年底多1.5%，首5個月存款總額減少，原因是外幣存款減少2%或1,587.27億元所致，再參考5月底本港人民幣存款比去年底多6.7%，達8,917億元人民幣，可見是港元及人民幣以外其他貨幣存款減少。不過，比起去年5月底，港元及外幣存款總額仍分別增加1.1%及1.4%。該局強調，存款總額之變動受利率走勢與市場集資活動等多項因素影響，觀察較長期趨勢較為適宜，毋須過度解讀個別月份的波動。

另方面，本港乃至全球經濟疲弱，融資需求不容樂觀。5月份貸款與墊款總額跌0.6%，年初截至5月底下跌0.5%，其中在本港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款，5月份分別跌0.2%及1.8%。

預期樓按宗數回落 至於5月新批出的按揭貸款額按月增20.3%至426億元，涉及一手及二手樓的分別按月增加39.9%及5.2%，至135億元及224億元。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，以次季市場氣氛及加息因素影響，市場購買力進一步放緩，樓市交投轉靜，按揭宗數未來將有所回落。

本港銀行同業拆息（HIBOR）昨普遍回落，跟樓按相關的一個月HIBOR約4.93厘，唯獨隔夜息再升0.25厘至5.75厘，再創逾17年新高，料與季結因素有關。總結第二季，隔夜、一個月及3個月HIBOR分別累升3.81厘、1.79厘及1.25厘。