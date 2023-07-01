恒指半年挫4%排包尾

地產指數冧15% 日均成交勁減 北水買貨縮四成 市場原以為中港兩地廢除嚴格的防疫措施，重新對外開放，可扭轉港股連跌3年的頹勢。不料內地經濟復甦力度不繼令人大跌眼鏡，以美國為首的西方經濟體又繼續放風加息「抽水」，息差效應下近期人民幣匯率持續承壓，繼而令恒生指數於6月最後一個交易日上演「彈散市」，上半年「埋單」累跌4.37%，於全球多個主要市場中敬陪末席，與美股納指漲近三成有天淵之別。

恒指昨日早段曾倒升135點，高見19,070點，可惜缺乏承接，其後於19,000點關拉鋸一輪後，尾段再度受壓，收市跌17點，收報18,916點；即使6月累升682點或3.74%，表面上避過「五窮六絕」，這些升幅多為上半個月積下，第二季按季仍累跌1,483點或7.27%。

國企指數全日跌一點或0.02%，收報6,424點，科技指數跌22點或0.56%，收報3,911點，國指及科指全季分別累跌7.8%及9.11%，上半年各累挫4.17%及5.26%。在利率上升下，恒生地產指數昨收報21,963點，上半年挫4,077點或15.65%，跑輸大市。

港股昨日總成交額僅約813億元，上半年日均約為1,158億元，按年跌約16%，委靡盡現。港股通期內累計「北水」淨買入僅約1,235億元，按年跌約四成，其中6月份淨沽約58億元。

MSCI港指數目標下調一成 展望後市，瑞銀繼日前調低反映中資股表現的MSCI中國指數目標後，把反映本地股表現的MSCI香港指數之今年目標下調約一成至11,300點，兩者兼之的恒指目標亦降約8%至21,700點，建議投資者下半年採取防守部署，繼續看好股息率高和受惠經濟重啟的股份。該行又提醒，高息環境下，股市估值上升之空間有限，大市向上要由盈利驅動，並謹慎看待浮息債務敞口較高或有短期再融資需求的股票。

不過，仍有樂觀派睇好下半年表現。大華銀行大中華區環球金融主管李國基把本港今年經濟增長預測調高至5.5%，即下半年按年增長達8%；且預期隨着美國聯儲局今年內結束加息周期，港美息差對港元的壓力會相應消退，料港匯第三及下季分別處於7.84（兌每美元‧下同）及7.82，明年上半年再升上7.8。

美股在今年上半年表現亮麗。 恒指首6月反覆下滑 主要資產上半年表現