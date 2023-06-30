中印經濟各自飛 塑造亞洲新世紀

中美博弈下，美國實施「印太戰略」，力捧印度經濟，以平衡勁敵中國在亞洲的勢力。其實，過去中印雖有邊境衝突，但兩國經濟並非站在完全對立面，相反，兩國經濟發展處於不同階段，有競爭亦有合作，中印經貿關係日益密切。國際貨幣基金組織（IMF）早前就預計，中印將為今年全球經濟增長作出約五成貢獻。隨着兩國經濟在不同賽道勁飛，有助帶動亞洲經濟景氣，為創造「亞洲世紀」（Asian Century）提供關鍵力量。

中國與印度的共同點是同屬人口龐大的發展中市場，經濟規模大，且保持相對高增長，故成外資在亞洲兩個必不可少的重要市場。不過，為了鞏固霸權，美國口中說不是要與中國脫鈎，但實際行動卻不斷在推動脫鈎，並施行「印太戰略」，力捧印度經濟，圖取代中國的「世界工廠」地位。

問題是中印經濟雖有類似地方，但發展卻處不同階段。印度製造業發展落後中國，客觀而言，這數十年中國建立完善的製造業產業鏈，在全球供應鏈的角色舉足輕重，要印度在短期內複製是不切實際，其關鍵不是缺人，也不是缺資金，而是缺乏中國的體制優勢，以及昔日全球一體化的有利環境支持。

印度可在美國主導資金傾斜下加快製造業發展，但絕不等於能走捷徑成「世界工廠」級別。相反，短時間內大量外資湧入，必將引來經濟過熱的種種問題，尤其是印度的官僚文化根深柢固，印度股市亦處於偏高水平，失業率高企，若未及早治理相關風險，將激化社會資源錯配、高通脹、貪腐、貧富懸殊等內部矛盾，發展絕非外界般想像的美麗坦途，這是過去中國發展同樣曾遇到的問題。

再講，客觀而言，中國在城鎮化、教育普及度、男女平等等方面的發展程度皆較印度為高。雖然印度的人口要追過中國，但在未來的數碼世紀，龐大人口也許是負累，更何況印度社會的勞動人口技能水平懸殊，雖不乏高端技術人才，但更大部分屬缺乏技能的貧困人口，基礎設施也不發達。反觀中國擁有全球最先進高鐵網絡、完善的港口航運和航空設施、高水平的物聯網、智慧城市建設，製造業也正在升級轉型，朝數碼化、人工智能等高端發展，既能提升經濟質量，也緩減人口老化的問題。

嚴格而言，印度在追趕過去數十年中國所實現的中低端製造業發展，可見中印處於不同的發展賽道，直接競爭的地方並非想像般多，未來將在不同賽道各自各精彩。

隨着美國圍堵中國科技，將迫使中國加快提升技術自主度。就連美國最尖端的晶片企業也警告，美國限制高端晶片供華，將令美企永久失去競爭機會，意味美國人將須為政客高舉民族主義旗幟付出沉重代價。歐美等西方經濟體朝向衰落方向走，掌握全球能源供應的中東產油國，願意加強與華經貿合作，基本上已對「東升西降」的世界經濟大趨勢給予肯定。

中印同為亞洲大國，未來的日子將各自在不同賽道發展，兩國經貿的共同利益遠大於分歧，更是成就「亞洲世紀」的關鍵。