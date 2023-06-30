專家樓評：「無償轉讓」物業申按套現難

當婚姻走到盡頭，有時需要透過司法程序來解決分手事宜。然而，這可能是一個漫長且艱難的過程，特別是離婚過程中，如涉及業權分配或轉讓的訴訟，物業可能會被釘契而難以出售，即使法庭已判決要求物業轉名予其中一方，由於有部分銀行視之為「送贈契」，而令到該物業短期內難以出售及做按揭套現。

近日接到一名客戶受離婚訴訟困擾近10年，雖然最終勝訴，獲丈夫以「無條件」將業權轉讓給客戶，但由於訴訟持續時間過長，中途客戶還上訴，產生了一筆訴訟費用。同時，物業在離婚訴訟期間被釘契，客戶無法透過按揭套現或出售物業，客戶只能以私人貸款解決燃眉之急，但因周轉不靈，未能及時還款，導致信貸評級跌至「I」級的水平。此時，客戶已欠債約100萬元，包括訟費欠款。

銀行對「送契」樓限制多 當客戶求助時，物業仍處於釘契狀態，但法庭已出具「判決書」。然而，由於物業屬於無條件轉讓，部分銀行可能會視之為「送契」，其實按過往經驗，由於「送契」是法庭的要求，有部分銀行可接納這類按揭申請。不過，客戶屬於自僱人士，信貸評級也不太好，這些因素進一步減少了可申請的銀行選擇。

最終成功為客戶找到一家銀行願意批出150萬元貸款，息率為最優惠利率（P）加1.5厘，年期30年，每月供款約1.02萬元，是客戶能負擔及可持續還款的水平。這筆貸款讓客戶能夠還清欠債及訟費，並有數十萬元可作備用現金，完美解決客戶的財務困境。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣