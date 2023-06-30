新盤概況：HENLEY PARK收6400票
一手市場焦點落入市區全新盤，恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK正進行登記認購，收票量連日來穩步上揚，在過去6日累積接獲約6,400張入票，以周六首輪出售228伙計，已錄超額認購約27倍，項目於今日中午截止入票。
恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，現時票源佔約兩成屬A組準買家，即有意認購至少兩伙，或一伙500方呎以上單位。目前正積極考慮盡快加推，料有3至5%加價空間。他指，會研究加推向海及向體育園的單位，定價參考THE HENLEY向海戶，該類單位平均成交呎價約3.4萬元。項目有望於下個周末作次輪銷售。
Cabanna成交價745萬
同系粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna以745.46萬元售出D座16樓20室兩房戶，實用面積474方呎，呎價約15,727元。
明雋超額認購逾8倍
上半年壓軸賣樓的全新盤，佳明集團控股(01271)的土瓜灣明雋，於今日下午6時半起展開首輪銷售，以價單形式發售30伙。該盤經過9日的收票期，於昨晚截票，最終錄得超額認購逾8倍。按是日發售單位伙數計，即最終接逾270張入票。
該集團營業及市務總經理馮倩平指，入票客源有四成屬土瓜灣本區，兩成屬新界區。即將發售的單位實用面積231至260方呎，折實售價378.56萬元起。
海茵莊園現樓將開放參觀
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，在進一步增加折扣吸客後，將於周末對公眾開放全新現樓單位以供參觀，物業為2座25樓C1室，實用面積245方呎，開放式間隔。該單位設有銀幕式玻璃幕牆，享開揚山景。項目將於周日發售26伙，折實售價372.2萬元起。發展商指，新買家可享有全屋度身訂造家具組合的優惠。
鷹君(00041)的大埔白石角朗濤第1座7樓C室四房戶，實用面積1,648方呎，昨連同一個車位以3,435萬元招標售出，呎價約20,843元。該買家採用1,080天備用二按提前入住付款計劃，成交期近3年。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：