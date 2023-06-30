新盤概況：HENLEY PARK收6400票

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，現時票源佔約兩成屬A組準買家，即有意認購至少兩伙，或一伙500方呎以上單位。目前正積極考慮盡快加推，料有3至5%加價空間。他指，會研究加推向海及向體育園的單位，定價參考THE HENLEY向海戶，該類單位平均成交呎價約3.4萬元。項目有望於下個周末作次輪銷售。