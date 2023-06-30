映灣園交投月挫50%

10大屋苑月內89刁 7盤呎價跌 樓市繼續沉淪，二手交投量再下試低位。綜合市場資料，6月10大屋苑暫錄約89宗買賣，較5月全月再少逾5%，其中，東涌映灣園跌約50%最多，而期內有7個項目平均實用呎價按月再跌。

資料顯示，上述10個屋苑5月全月錄約94宗買賣，6月暫少5宗，期內半數屋苑交投下挫，跌幅由約10%起，而鴨脷洲海怡半島本月暫錄約5宗，按月未有變化。

映灣園本月暫只錄約4宗買賣，個別成交呎價已跌穿一萬元，而鰂魚涌康怡花園同期都僅錄4宗，按月亦跌約42.9%，均為月內交投最淡屋苑。即使細價盤天水圍嘉湖山莊，6月亦只錄約9宗買賣，按月下挫約35.7%。

藍籌盤買賣半年升15% 不過，沙田第一城6月暫錄約12宗買賣，按月回升約71.4%，平均實用呎價則下挫約14.8%至約14,511元，跌幅為同批項目中最大，主因期間三房戶成交佔半數，而本月亦錄至少3宗樓價低於「6球」的兩房單位成交。

事實上，疫情期間累積購買力在第一季釋放，10大屋苑期內錄約842宗買賣，連同本季暫錄約333宗，上半年共錄約1,175宗，較去年下半年錄約1,024宗增約15%。首半年全數屋苑平均實用呎價向上，升幅約0.6至12.7%。而受同區新盤影響，將軍澳新都城及沙田第一城交投量半年間反而下跌約26.9%及約16.1%。

後市去向未明，香港置業調查亦指，有近六成受訪者不會考慮未來12個月入市，另有近一半人預計未來一年樓價會下跌。

玖瓏山9年蝕198萬 近期二手市場續連錄蝕讓及低價成交。美聯張銘新稱，沙田玖瓏山月瓏閣1座低層A室套三房戶，實用面積約961方呎，售價1,177萬元，呎價約12,248元，原業主持貨約9年，帳蝕約198.5萬元。消息稱，鰂魚涌MOUNT PARKER RESIDENCES有單位市傳以4,080萬元售，較9年前購入價帳面低逾200萬元。

美聯周志強表示，粉嶺中心A座低層7室三房單位，實用面積約513方呎，原業主急於出售，劈價53萬元，以522萬元沽，呎價約10,175元，重返2017年水平。本月初同面積三房戶做價為615萬元，最新成交價低約93萬元或約15%。

10大屋苑6月交投情況