市建衙前圍村項目涉750伙

政府早前公布本財政年度賣地計劃時，提到全年市區重建局及鐵路發展將有約6,730伙供應，不過相關項目推出進度較為緩慢，暫已落實供應只有市建局黃大仙衙前圍村重建項目，涉及750伙。

上周已完成換地手續 發展局昨公布下季賣地計劃，計及今季供應，本財年上半年（4至9月）並沒有任何市建局及鐵路項目招標推出。不過，該局局長甯漢豪昨日透露，市建局已在上周完成上述黃大仙項目的換地手續，故已計入本年度的供應之內。

她指出，市建局早已準備重建該項目，並與業權人有協議，惟其後發現古蹟需要保育，有關方案已獲古物諮詢委員會支持，故可展開重建。

資料顯示，本財年市建局計劃推出3個項目，涉約2,200伙，另外兩項目包括九龍城盛德街/馬頭涌道公務員合作社重建項目，以及同區啟德道/沙浦道項目。

至於鐵路物業方面，本年度安排推出的3項發展均尚待招標，包括大嶼山小蠔灣物業發展第1期及第2期，以及東涌東站第1期，可興建共約4,530伙。