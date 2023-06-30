下季推1740伙 縮27%

涉啟德東涌兩地 估值最高共86億 政府土地供應步伐稍為放緩，發展局昨公布下季賣地計劃，期內安排推出兩幅住宅地，涉及1,740伙，較今季減少約27.5%。期內推出土地分布於啟德及東涌，市場估值最高共約86.8億元。

要求啟德地建地下街 發展局局長甯漢豪指出，本財政年度第二季（7至9月）以招標出售的啟德第2A區2號及3號地盤，位置鄰近港鐵宋皇臺站，預計提供約1,325個單位。而政府會在賣地條款要求發展商興建長約175米的地下街，佔整條啟德地下街約11%，同時要興建約8.7萬方呎的社福設施。

資料顯示，啟德發展區近年地價急速下滑，鄰近上址的另一幅住宅地，去年底每方呎成交樓面地價僅約6,183元，市場對上述地皮估值亦較保守。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓指出，該推出的地皮旁邊將建簡約公屋，而對上一幅批出的同區地皮，次高出價每方呎亦低於5,000元，故相信很大機會再現新低價。該行預期樓面呎價只有約4,300元，以總樓面約109萬方呎計，折合估值約46.9億元，為市場下限價。

至於另一幅為東涌第106B區住宅地，是東涌東新市鎮擴展首幅出售的住宅地，料可建約415伙。而本年度賣地表有一幅東涌住宅地須設有青年宿舍，不過，下季推出的並非該幅地皮。上述地皮可建樓面約40.1萬方呎，市場估值約11.4億至16億元，樓面呎價約2,840至4,000元。

對於近來有不少地皮出現流標或以低於市場估值批出，甯再三強調，政府賣地首要照顧市場需要，不能總是市況好才推地。政府批地並不是與市場估算作出比較，而是要達到政府所釐定的底價才會售出。雖然發展商出價有各自考慮，但流標的地皮重推後都能批出，反映與市場有互動。

雖然下季住宅官地伙數減少，但整體供應進度仍然不俗，主要依靠私人發展及重建項目。她預計，下季將有11個同類項目完成地契修訂，可建約2,310伙。

年度供應望達標六成 換句話說，下季整體私人住宅供應約4,050伙，計及今季供應，本財政年度上半年（4至9月）土地供應可共建約8,280伙，較年度供應目標約1.29萬伙，達標超過六成。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，本財年政府暫推的土地供應當中，政府官地佔比例剛好約一半，較上個財政年度明顯增加，反映政府積極覓地，以提高供應主導權及穩定性。

下季招標推售兩幅住宅地 政府近季賣地計劃住宅單位供應