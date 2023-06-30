FTX新舵手擬重啟業務

近期幣圈轉吹暖風！其中，加密貨幣交易平台FTX去年底破產後「玩完」，事關外媒引述消息指，接管公司的新任行政總裁John Ray III正着手重啟該平台。

據報John Ray III已開始招攬有意參與重啟FTX的人士，其中區塊鏈技術公司Figure表明有興趣協助，回顧Figure母企過去亦曾參與另一家破產的加密幣平台Celsius Network重啟的競標，但最終輸給由堡壘投資集團支持的財團。

至於有意角逐美國總統的小羅伯特甘迺迪日前重申支持加密幣，並在社交平台發文指一旦當選總統，將優先保護個人使用和持有比特幣權利，稱讚加密幣是對抗「極權主義和貨幣供應操縱」的防禦手段。

MicroStrategy加注比特幣 與此同時，全球持有比特幣最多的上市公司、美國軟件上市企業MicroStrategy第二季度買入了3.47億美元（約27億港元）比特幣，是2021年以來進行的最大一筆買入，買入時間是在4月29日至6月27日期間，均價約28,136美元，買入數目為1.23萬枚。現時該企持有比特幣價值約45億美元（約351億港元）。

加密幣價格昨走勢各異，比特幣升0.38%，每枚報30,375美元；以太幣則跌0.48%，報1,847美元。