軟銀計劃自研生成式AI

日本大型科技企業軟銀的董事長孫正義早前透露，公司將積極尋求人工智能（AI）領域的投資和機會。言猶在耳，日本傳媒報道，軟銀計劃自行研發生成式AI，同時將開發一台超級電腦，以構建其模型，並擬在幾年內將模型推至企業層面，主要針對金融和醫學等專業領域的應用。

孫正義早前表示，公司目前正轉向「進攻模式」，以搭上AI熱潮，並指他是OpenAI旗下ChatGPT的重度用戶，近期已與OpenAI首席執行官阿爾特曼會面。他又稱，軟銀將於AI競賽中取勝，主要受益於其數以十億美元計的科技投資，並預告「一場巨大的革命即將到來」。

黑莓首財季收入飆1.2倍 此外，加拿大軟件公司黑莓（BlackBerry）公布，截至5月底止第一財季收入3.73億美元，升1.22倍，遠勝市場預期的1.604億美元；每股經調整盈利6美仙，市場則預期虧損5美仙，主要是其網絡安全業務受惠於客戶開支增加。年初以來，黑莓股價已累漲逾五成，周四早段再飆11.57%。