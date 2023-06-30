上季收入勝預期 美光：低谷已過

受人工智能（AI）熱潮的推動，原先正處於下行周期的半導體產業似乎迎來一輪小陽春。遭中國封殺的美國記憶體公司美光科技（Micron）公布，截至6月1日止季度收入按年續跌56.58%至37.52億美元，惟按季反彈1.59%，表現好過市場預期。行政總裁梅赫羅特拉更直言，記憶體產業收入低谷已過，惟股價周四早段曾跌3.69%。

美光上季毛虧損6.68億美元，相當於總收入的17.8%。惟梅赫羅特拉指出，這已經好過公司此前預測的中位數。隨着行業供需平衡逐漸恢復，「我們預計利潤率將會改善」。該公司上季淨虧損18.96億美元，去年同期賺26.26億美元。

遭華封殺影響業務復甦 他又提到，最近中國封殺美光的產品是業績的「重大阻力」，影響到公司的業務前景並減緩復甦速度。來自總部位於中國的企業客戶收入，佔美光整體收入大約25%，其中有大約一半（12.5%）正面臨可能會消失的風險。

不過，從長遠來看，他認為美光科技的技術領先地位、產品組合和卓越的營運能力，將繼續增強公司在不同市場中的競爭力。

料本季生意按季揚3.9% 該企認為，只要為客戶帶來的產品價值不斷增強，隨時間推移可以減輕中國業務帶來的負面影響，預計接下來的季度業務收入會變得更加波動，公司長遠目標是保住在全球動態隨機存取記憶體（DRAM）及快閃記憶體（NAND Flash）方面的市場份額。

此前困擾半導體行業的庫存積壓問題，似乎也正在改善。美光指出，除數據中心外，大多數其他終端市場的庫存接近正常水平，到今年底或此後不久，預期數據中心客戶庫存也會相繼出現轉機。公司將繼續與客戶密切合作，專注於渡過當前的低迷時期。展望本季度，美光預期收入為39億美元，相當於按季再升3.94%；毛損率約為12.5%，按季改善5.3個百分點。

美光科技上季業績摘要