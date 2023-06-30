美首季GDP大幅上調 道指曾漲222

美國第一季國內生產總值（GDP）修訂後終值以年率計按季增2%，較先前預估數字大幅高出0.7個百分點。美股3大指數周四早段升跌不一，道指曾升222點，報34,074點；標指升6點，報4,383點；以科技股為主的納指跌20點，報13,571點。

RBC估美下半年步入衰退 加拿大皇家銀行（RBC）財富管理發表年中展望報告，預測美國經濟將於下半年步入衰退。該行估計，美國企業的實際盈利將低於目前的普遍市場預期，從而引發股價波動；又指近期美股上升主要受到投資者「害怕錯失機會」的情緒所帶動，但當前的估值可能要經濟增長配合才能夠維持。

報告指出，雖然標指已經自低位反彈20%，即進入了所謂的「技術性牛市」，但牛市很少在聯儲局加息周期未完、經濟衰退尚未開始時提前到來，故目前很難判斷到底是新牛市剛開始還是最新一浪升勢，遂對美國股票給予「中性」評級，目前而言投資組合稍偏向防守型板塊，以及派息有增長的股票。

新領失業救濟少過預期 美國經濟前景不明之際，上周首次申領失業救濟人數為23.9萬人，少過預期；截至前周持續申領人數為174.2萬。

企業消息方面，蘋果公司（Apple Inc.）股價周四續升0.37%，高見189.95美元，盤中市值再度逼近3萬億美元。其他科技股表現偏軟，微軟跌0.47%，Facebook母公司Meta跌0.15%，亞馬遜跌0.48%。

串流影視平台Netflix擬取消最便宜的「無廣告」訂閱方案，變相等同於加價。新措施將於加拿大率先推出，Netflix指現有的基本方案訂戶不會受到影響，除非他們取消了現有的訂閱並再次重新訂閱。Netflix股價曾升0.34%。

另外，聯儲局公布了23家大型銀行的年度壓力測試結果。在經歷了今年初硅谷銀行（SVB）及其他銀行連環倒閉後，所有參與測試的大型銀行全部都成功過關。根據測試，在嚴重衰退的情景下，23家銀行預計將會錄得5,410億美元的損失，包括來自信用卡貸款、商業房地產等壞帳。