外資掟貨 日股周失295億

13周首見 貝萊德：仍看高一線 日本股市上周回調，財務省數據顯示，截至6月24日止一周，日本股票及基金錄得外資淨賣出5,438億日圓（約295.18億港元），為13周以來首次，中長期債及短期債亦分別見外資淨流出5,609億日圓及20,749億日圓，也是13周以來首見3者全數「走資」。不過，基金公司「一哥」貝萊德稱，成熟市場當中，日本股市可看高一線。

日經平均指數昨日靠穩，續升40點或0.12%，半導體設備「孖寶」東京電子和愛德萬測試（Advantest）分別收升2.64%及2.87%，為貢獻點數最大的兩隻個股，一共推高大市90點。

事實上，象徵日本精密工業底蘊的東京電子和愛德萬於日經指數的權重分別為6.35%及3.93%，僅次於UNIQLO母企迅銷（10.75%），股神巴菲特鍾情的5大商社（綜合企業）加起來都只有2.12%，即使他的「明星效應」對日股有很正面的影響。

要理解為何外資鍾情日本，也許可以從貝萊德新出爐的「2023年中展望」得到啟示。就未來半年至一年而言，貝萊德把日股的評級由「略為低配」提高至「中性」，乍看之下低過中資股，可是優於美國、歐洲及英國，理由是日本央行貨幣政策仍寬鬆，對股東友好的改革正在推進，（扣除通脹後）實際利率為負對股票有利。正當外資興趣提升、股東維權抬頭，據報日企正上演一場投資者關係（IR）人才爭奪戰。

每百Yen低見5.4港元 事實上，地緣政治亦是當前外資配置資產的重要考慮，貝萊德對中資股的評論乃「經濟重啟（的利好）正在減退，地緣政治等結構性挑戰揮之不去，只是低通脹給予當局推出更多措施刺激經濟的餘地，估值低可博有驚喜。」該基金公司還說，「策略上」偏好成熟股市多於新興股市，因為「一個長線投資者可以忍得到一些短線的痛楚（指經濟放緩）。」

就在此時，日本與南韓關係改善，更加緊密團結在美國為核心的中國包圍網。日本和南韓財長昨日會面後宣布重啟日圓與韓圜的貨幣互換協議，規模與8年前因兩國交惡而不再續做前一樣，為100億美元，期限等條款則有待敲定。

日圓匯價昨日繼續「陰跌」，觸及144.9兌每美元的7個月新低，逼近日本去年首度入市托匯的水平，每百日圓低見5.409港元。

財務大臣鈴木俊一重申，不願日圓匯價出現「單邊或不穩的走勢」，「不排除以任何方案去適切應對」。

零售額漲5.7% 連升15個月 不過，圓匯貶值驅使外國人遊日，間接幫助日本5月份零售銷售額按年升5.7%，勝預期，連升15個月。明治安田綜合研究所經濟師小玉祐一稱，金額某程度上被通脹推高，但日本私人消費確實比預期堅韌，遊客消費更是相當好，也許年底前就會收復疫情前水平。日本消費股昨日個別發展，Seven & i升1.95%，高島屋跌1.32%，松本清母企跌0.91%。

外資流入日本股債表現