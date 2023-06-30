新傳企劃今招股 擬籌1.38億
擁有《東方新地》、《新假期》等9個媒體品牌的新傳企劃(01284)今日起至下周三招股，招股價介乎每股0.84至0.92元，集資額最多1.38億元。行政總裁李一培表示，公司主要業務是透過媒體品牌幫助廣告客戶建立形象和提升生意，未來內部會投放更多於提升數碼技術，以協助廣告客戶更精準地找到消費者。
該公司是次發行1.5億股新股，其中10%為本地公開發售，其餘為國際配售；每手5,000股，入場費4,636.11元，預期7月11日掛牌。集資所得約44.4%將用於擴展及加強產品系列、數據收集及分析能力；約9.9%用作一般營運資金，6.9%用於償還銀行貸款。
從3方向物色併購目標
另外，會有26.3%用於收購合併；約12.5%用於建設內部媒體內容管理平台。就併購部分，李稱會從3個方向物色可以產生協同效應的目標，分別是協助數據分析的科技公司、可提升媒體品牌的數碼內容平台，以及內容製作公司。公司未來在技術提升和人才招攬上，着重於人工智能（AI）應用，以協助圖像和內容的生成，包括將新聞稿、業績報告等轉化為新聞報道等。
現時新傳企劃約95%收入來自數碼媒體，李認為公司是由科技領導（Technology lead），不單止將內容數碼化，更是從科技尋找商機。他舉例，數碼化後出版者能掌握數據，和透過讀者即時的反饋，便「可以知道讀者甚麼時候喜歡看甚麼內容」，有別於以往只靠編輯的經驗和直覺判斷。
目前該企的廣告產品，由戶外的廣告展示至社交媒體廣告都有。李透露，當中六成半的收入來自社交媒體，兩成半至三成來自旗下媒體品牌的網頁和手機應用程式（App），尤其App對掌握讀者的喜好和數據起關鍵作用。
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