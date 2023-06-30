港首6月新股集資178億 全年難樂觀
本港新股市場疲弱，會計師行安永統計顯示，上半年共有29家公司掛牌，按年升45%，但集資額按年僅微增0.6%至178億元，並大削全年集資額預測25%至1,500億元，暫為全行最淡預測。不過，香港交易所(00388)聯席營運總監陳翊庭強調，只是短期挑戰。
陳翊庭指，去年至今，全球新股市場均處於低迷狀態，今年首季新股數目和總集資額分別下跌8%和61%，但港交所首5個月新股宗數按年增33%，集資額則下跌，主要與估值水平有關。同時大派「定心丸」，港交所3大戰略連接「內地與世界」、「資本與機遇」及「現在與未來」，只要全球有意願加強合作、相向而行的背景下，相信問題總會克服。
本港新股集資排名已跌出首5位，僅得第6。安永審計服務合夥人賴耘峯坦言，集資市場競爭大，香港全年集資排名要維持首5位不容易，且具「挑戰性」，最終排名要視乎其他地區的表現，以及大型新股進展。雖然本港有科技巨擘分拆旗下業務上市計劃，且涉及的集資額較大，但是否能在年內完成仍是未知之數，一旦延至明年，對集資額數字影響較大。
古茗傳明年港上市 集資23億
全球上半年新股活動持續放緩，共有615家企業上市，集資609億美元。上市宗數和集資額按年分別下跌5%和36%，內地仍是全球新股活動的重要地區，宗數和集資額分別佔全球的28%和50%，而上海及深圳證券交易所包攬集資排名榜首兩位，第三則是紐約證券交易所。
雖然市況不穩，仍有企業選擇來港。據外媒報道，內地奶茶連鎖店古茗計劃明年初在港上市，集資約3億美元（約23.4億港元），並已委聘高盛和瑞銀負責有關事宜。
另外，企業趕半年結遞表，周三再有5間公司齊齊「入紙」，包括尚未有盈利生物科技公司加立生物科技、內地數碼服務公司百望、內地供水商銀龍供水、內地健康管理公司壹健康健康產業。阿里巴巴(09988)持股達17.69%的內地智能音視頻服務商七牛智能科技昨日接力申請主板上市。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：