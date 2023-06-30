港首6月新股集資178億 全年難樂觀

陳翊庭指，去年至今，全球新股市場均處於低迷狀態，今年首季新股數目和總集資額分別下跌8%和61%，但港交所首5個月新股宗數按年增33%，集資額則下跌，主要與估值水平有關。同時大派「定心丸」，港交所3大戰略連接「內地與世界」、「資本與機遇」及「現在與未來」，只要全球有意願加強合作、相向而行的背景下，相信問題總會克服。

本港新股集資排名已跌出首5位，僅得第6。安永審計服務合夥人賴耘峯坦言，集資市場競爭大，香港全年集資排名要維持首5位不容易，且具「挑戰性」，最終排名要視乎其他地區的表現，以及大型新股進展。雖然本港有科技巨擘分拆旗下業務上市計劃，且涉及的集資額較大，但是否能在年內完成仍是未知之數，一旦延至明年，對集資額數字影響較大。

古茗傳明年港上市 集資23億 全球上半年新股活動持續放緩，共有615家企業上市，集資609億美元。上市宗數和集資額按年分別下跌5%和36%，內地仍是全球新股活動的重要地區，宗數和集資額分別佔全球的28%和50%，而上海及深圳證券交易所包攬集資排名榜首兩位，第三則是紐約證券交易所。

雖然市況不穩，仍有企業選擇來港。據外媒報道，內地奶茶連鎖店古茗計劃明年初在港上市，集資約3億美元（約23.4億港元），並已委聘高盛和瑞銀負責有關事宜。