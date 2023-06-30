港與北交所攜手推動企業兩地上市
中美鬥爭無日無之，要實現科技自強，必先融通資金。香港交易所(00388)宣布，與2021年11月15日啟市的北京證券交易所簽署合作備忘錄，以建立長效合作機制，支持符合條件的企業在兩地上市，並增強交流，推動京港兩地資本市場的深入合作。
回顧北交所開張當日，中國證監會主席易會滿說，該所會成為服務創新中小企的主要地方，瑞銀證券董事長錢于軍更期待它成為「中國版納斯達克」。啟市以來，截至昨日，北交所的上市公司增加122家或1.5倍，至203家；總市值減少了247.63億元（人民幣‧下同），至2,639.31億元；昨日成交額為23.82億元。
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市值逾百億元的公司有4家，「一哥」為鋰離子電池材料公司貝特瑞，達263.72億元；其次是太陽能及半導體生產設備商連城數控，達122.33億元。北交所總經理隋強稱，京港兩所的合作有望「助力北京國際科創中心建設……更好服務實體經濟、支持實現高水平科技自立自強。」他又說，該所一些上市公司已提出赴港上市，也有香港上市說要「北歸」。
北交所尚算初創，發展空間可觀。反觀多年歷史的港股，成交卻持續低迷，昨成交僅821億港元，港股通再錄得淨賣出35.88億港元。恒生指數昨高開8點後即掉頭回落，曾挫334點，收市仍跌237點，報18,934點。藍籌科網股全線受壓，醜聞不絕的百度集團(09888)跌4.19%。
至於美團(03690)則跌1.88%。聯合創始人之一王慧文本周以「個人健康原因」為由退出董事局，完全淡出美團，該公司卻於昨日宣布斥現金2.33億美元收購王慧文創立的通用人工智能（AGI）公司「光年之外」，並承擔其3.66億元債務，指其「目前的管理與技術團隊具有開發深度學習框架的高水平經驗」。
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