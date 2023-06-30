港與北交所攜手推動企業兩地上市

回顧北交所開張當日，中國證監會主席易會滿說，該所會成為服務創新中小企的主要地方，瑞銀證券董事長錢于軍更期待它成為「中國版納斯達克」。啟市以來，截至昨日，北交所的上市公司增加122家或1.5倍，至203家；總市值減少了247.63億元（人民幣‧下同），至2,639.31億元；昨日成交額為23.82億元。

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市值逾百億元的公司有4家，「一哥」為鋰離子電池材料公司貝特瑞，達263.72億元；其次是太陽能及半導體生產設備商連城數控，達122.33億元。北交所總經理隋強稱，京港兩所的合作有望「助力北京國際科創中心建設……更好服務實體經濟、支持實現高水平科技自立自強。」他又說，該所一些上市公司已提出赴港上市，也有香港上市說要「北歸」。